Long An bố trí người lao động ở lại công ty để phòng Covid-19

UBND tỉnh Long An yêu cầu tất cả công ty, doanh nghiệp trên địa bàn phải bố trí cho công nhân sản xuất, ăn uống và nghỉ ngơi tại chỗ để phòng Covid-19.

Ngày 11/7, ông Phạm Tấn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết địa phương vừa có văn bản yêu cầu các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm phương châm “3 tại chỗ” để phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp.

Cụ thể, các công ty, doanh nghiệp phải xây dựng phương án sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ cho người lao động từ 0h ngày 12/7.

Một khu chợ ở Long An được lực lượng chức năng phong tỏa. Ảnh: A.L.

Các công ty, doanh nghiệp nào không đáp ứng phương châm “3 tại chỗ” thì phải tạm ngưng hoạt động.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An cũng cho biết từ 0h ngày 12/7, lực lượng chức năng tỉnh sẽ kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ở Long An, chỉ cho lưu thông những trường hợp đặc biệt với lý do công vụ, cung cấp lương thực, xe chở vật liệu sản xuất…

UBND tỉnh Long An đề nghị chính quyền TP.HCM, Tây Ninh, Tiền Giang, Đồng Tháp, phối hợp và chỉ đạo cho các sở, ngành chức năng kịp thời thông báo đến công ty, doanh nghiệp (có sử dụng lao động đang sinh sống tại Long An) và người dân biết, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.