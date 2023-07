Loki và Scarlet Witch sẽ yêu nhau

Liệu một chuyện tình lãng mạn giữa Loki và Scarlet Witch có thực sự xảy ra? Điểm chung hiếm hoi giữa hai nhân vật này là họ đều sở hữu khả năng sử dụng phép thuật thượng thừa.

Hình ảnh của cặp đôi pháp thuật trên trang bìa số truyện mới.

Marvel đã phát hành một đoạn giới thiệu ngắn (teaser) cho số truyện Scarlet Witch #8 (của Steve Orlando, Lorenzo Tammetta và Sara Pichelli) vào tháng 9 tới đây.

Theo đó, các cảnh truyện dường như đang diễn tả mối quan hệ của Loki và Wanda "Scarlet Witch" Maximoff thân thiết hơn độc giả vẫn tưởng và họ có thể sắp tiến đến một nụ hôn nồng thắm.

Liệu đây có thực sự là một mối tình lãng mạn giữa hai nhân vật nổi tiếng và có rất nhiều người hâm mộ của vũ trụ Marvel Comics hay không?

Chi tiết bật mí được thể hiện trên trang bìa tuyệt đẹp của Russell Dauterman cho số sắp tới chỉ đơn giản là: "God vs Witch! Wanda and Loki fall under each other’s spell in Scarlet Witch#8!". Hiểu nôm na, hai nhân vật này có thể sẽ vô tình “va” vào nhau và dẫn đến một mối quan hệ tình cảm.

Loki và Scarlet Witch có mối quan hệ gì trong quá khứ không?

Nếu hai nhân vật này thực sự đến được với nhau, đó sẽ là một chuyện tình rất thú vị với sự góp mặt của Thần dối trá Loki và nữ phù thủy Scarlet Witch - người hiện thân cho thế giới pháp thuật hỗn loạn.

Liệu Loki và Scarlet Witch có thực sự đến với nhau?

Tuy nhiên, nhìn ở góc độ khác, hai nhân vật này có sự liên quan rất lớn thông qua Avengers nhưng lại hiếm khi tương tác với nhau trong suốt nhiều năm qua. Một phần là do bản thân Loki. Anh ấy là lý do Avengers được thành lập; còn Scarlet Witch là một thành viên nòng cốt của nhóm. Riêng điều này thôi cũng khiến cả hai trở nên xa cách.

Bên cạnh đó, Wanda không phải thành viên gốc của đội cho đến Avengers #16. Khi đó, cô đã đánh bại cả Loki và siêu phản diện Dormammu. Vì vậy, ấn tượng đầu tiên mà Scarlet Witch để lại cho Loki chắc chắn không phải sự lãng mạn hay sự xúc động.

Sau này, Scarlet Witch đã không còn giữ được sự minh mẫn trong trận chiến lớn tiếp theo của Loki với Avengers, cuộc chạm trán có tên The Acts of Vengeance., Khi đó, cô ấy là một trong số những Avengers đã chiến đấu chống lại Loki trong Avengers #400 nhưng không có tương tác nào quá đặc biệt với hoàng tử Asgard.

Mãi đến sau này, mối liên hệ đáng chú ý nhất giữa Loki và Scarlet Witch là lần anh ấy đội lốt Wanda để điều khiển Hank Pym, Hercules và một số anh hùng khác với mục đích thành lập một đội Mighty Avengers mới.

Loki từng lợi dụng Scarlet Witch để tạo ra Mighty Avengers mới.

Với số truyện sắp tới, đó sẽ là sự trở lại đáng chú ý của Orlando, cây viết chính từng thành công với Loki 2099 trong miniseries Spider-Man 2099: Exodus vào năm ngoái. Vì Orlando đã quá quen thuộc với cả hai nhân vật, chính vì vậy độc giả hoàn toàn có quyền hy vọng vào một chuyện tình lãng mạn giữa hai nhân vật đầy quyền năng này.