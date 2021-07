‘Loki’ gợi ý cách đưa Iron Man trở lại MCU

Sự xuất hiện của hàng loạt biến thể “Loki” có thể giúp giải quyết vấn đề đưa các nhân vật từng hy sinh trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel trở lại màn ảnh.

BScreenRant đưa tin trong cảnh cuối tập 4 của mini-series Loki, khán giả được thấy gã Thần Lừa Lọc bị lạc tới một thế giới không xác định. Tại đây, Loki (Tom Hiddeston) bắt gặp bốn biến thể của mình với độ tuổi, trang phục, diện mạo (thậm chí chủng loài - một trong bốn biến thể là cá sấu) hoàn toàn khác biệt.

Điều này phù hợp với thông tin được tung ra trước đó - rằng các biến thể không nhất thiết phải có ngoại hình giống hệt bản gốc. Nó lý giải việc biến thể Lady Loki/Sylvie (Sophia Di Martino) có diện mạo của một phụ nữ. Vũ trụ Điện ảnh Marvel có thể tận dụng tính chất này để hợp lý hóa sự hiện diện của nhiều nhân vật khác từng xuất hiện trong suốt 13 năm qua.

Bốn biến thể Loki mới xuất hiện. Ảnh: Disney+.

Ví dụ, nếu MCU cần Iron Man cho một cảnh quay của loạt Avengers trong tương lai và Robert Downey Jr. không trở lại, họ có thể chọn một gương mặt khác đảm nhận vai gã tỷ phú kiêm nhà từ thiện trứ danh mà không phải lo ngại nguy cơ phá hủy cốt truyện đã xây dựng trước đó.

Người mới đến có thể là một biến thể may mắn thoát khỏi sự kiểm soát của TVA (nếu tổ chức này còn đứng vững sau Loki) hoặc phiên bản Tony Stark đến từ vũ trụ song song khác.

Tương tự, việc các biến thể khác nhau của cùng một nguyên mẫu không cần phải giống hệt nhau cũng sẽ đưa Tobey Maguire và Andrew Garfield tới MCU, sánh vai cùng Tom Holland lập thành bộ ba Peter Parker. Về lâu dài, đây có thể là giải pháp khéo léo, giúp các biên kịch tránh được vũng lầy mang tên “thay đổi diễn viên”.

Sáu phiên bản Spider-Man xuất hiện trong Into the Spider-Verse. Ảnh: Sony.

Trước Loki, trên màn ảnh, khán giả đã được làm quen với khái niệm nhiều phiên bản khác nhau của một nhân vật cùng xuất hiện trong phim hoạt hình Spider-Man: Into the Spider-Verse. Nhân vật chính của bộ phim là Spider-Man da đen Mile Morales. Cậu là người thừa kế danh xưng Spider-Man từ Peter Parker quá cố.

Tham gia trận chiến chống phản diện Kingpin cùng Morales là các phiên bản Spider-Man đến từ nhiều vũ trụ khác: một người đàn ông trung niên đang sống ly thân, một tay điệp viên từ thời Thế Chiến, một cô gái, cô bé lái robot và một con lợn. Họ đều là Spider-Man, nhưng lại hiện ra mỗi người một vẻ.

Trong Kỷ nguyên IV, Vũ trụ Điện ảnh Marvel giới thiệu với khán giả khái niệm đa vũ trụ. Những manh mối đầu tiên về hướng đi này đã được cài cắm trong mini-series WandaVision và giờ là Loki.

Tương lai, hậu truyện Doctor Strange in the Multiverse of Madness hay Spider-Man: No Way Home được kỳ vọng mở ra đa vũ trụ trên màn ảnh rộng. Không loại trừ khả năng đây là cánh cổng đưa những nhân vật đã chết trong quá khứ như Iron Man, Captain America (Chris Evans) hay QuickSilver (Aaron-Talor Johnson)… quay trở lại trong một diện mạo mới.