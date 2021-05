Lời xin lỗi của Justin Timberlake sau 16 năm nói xấu bạn gái cũ

Justin Timberlake dần được tha thứ sau khi chính thức xin lỗi Britney Spears và Janet Jackson.

Ngày 14/5, theo Fox News, các anh trai của Janet Jackson cảm ơn Justin Timberlake vì cuối cùng nam ca sĩ đã lên tiếng xin lỗi em gái mình. 17 năm trước, Janet Jackson bị Justin Timberlake kéo áo làm lộ vòng một trên sân khấu Super Bowl 2004.

Sau sự cố, Justin Timberlake im lặng, phía Janet Jackson lại bị công chúng chỉ trích vì màn trình diễn phản cảm.

Thời điểm đó, Justin Timberlake không chỉ vướng vào vụ Janet Jackson. Anh còn thường xuyên lên tiếng nói xấu tình cũ - công chúa nhạc pop Britney Spears.

Justin Timberlake từ hoàng tử nhạc pop trở thành người bị gắn mác ca sĩ xem thường phụ nữ. Sau 16 năm, anh mới chính thức xin lỗi Britney Spears và Janet Jackson.

Vì sao Justin Timberlake luôn nói xấu Britney Spears?

Theo New York Post, Justin Timberlake và Britney Spears gặp nhau lần đầu tiên vào tháng 12/1992. Lúc ấy, họ là bạn bè cùng tham gia trong Mickey Mouse Club. Cho đến năm 1999, họ phát triển mối quan hệ từ bạn bè sang người yêu.

Thời điểm đó, hai người không vội công khai mối quan hệ vì Spears đang nổi đình đám với Baby One More Time, trong khi đó Justin Timberlake có sự nghiệp ổn định với tư cách là thành viên nhóm N'Sync.

Trong cuộc phỏng vấn với GQ, Justin Timberlake từng nói rằng: “Tôi say mê cô ấy từ lần đầu gặp gỡ”. Thời điểm đó, Insider từng xếp Spears và Timberlake vào danh sách những cặp đôi quyền lực thập niên 1990.

Từ ngày yêu nhau, đôi nghệ sĩ liên tục xuất hiện cùng, biểu diễn tại chương trình lớn nhất nước Mỹ là Super Bowl và Saturday Night Live. Bộ trang phục denim của hai ngôi sao cũng đi vào lịch sử những bộ đồ đôi của giới ca sĩ.

Britney Spears trở thành mục tiêu công kích của Justin Timberlake sau khi chia tay. Ảnh: Getty.

Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian năm 2001, Spears nói: “Tôi yêu anh ấy từ tận đáy lòng. Với tôi, anh ấy là tất cả. Tôi không biết dùng từ gì để diễn tả”.

Tuy nhiên, tình yêu đó nhanh chóng tan vỡ vào tháng 3/2002. Theo E! Online, trong khi giọng ca Toxic tiếc nuối chuyện tình tan vỡ, Justin Timberlake liên tục nói xấu người yêu cũ.

Tháng 11/2002, Justin Timberlake phát hành ca khúc Cry Me a River. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, nam ca sĩ khẳng định anh viết trong thời điểm đau đớn nhất trong cuộc đời.

Khán giả nhanh chóng đoán được anh nhắm đến bạn gái Britney Spears. Trong bài hát, nam ca sĩ thuê người mẫu có ngoại hình giống với Spears để thể hiện hình ảnh công chúa nhạc pop, cho rằng cô ngoại tình và dẫn đến chuyện tình tan vỡ.

Theo Republic World, Timberlake tiết lộ rằng anh và nữ ca sĩ từng ngủ với nhau. Trong khi trước đó, Britney Spears khẳng định cô giữ gìn điều quý giá của người con gái cho đến khi kết hôn.

Republic World cho biết nhiều người tin rằng “hoàng tử nhạc pop” biến Britney Spears trở thành kẻ phản diện trong cuộc tình, là nguyên nhân gián tiếp đẩy nữ ca sĩ vào con đường nghiện ngập, trầm cảm.

Trong cuộc trò chuyện với nhà báo Diane Sawyer, Britney Spears cho biết cô không hiểu vì sao Justin Timberlake nhắc chuyện tình cảm theo cách kể tiêu cực. “Tại sao anh ấy lại nói điều đó. Tôi thấy bản thân mình bị lợi dụng”, Spears nói.

Khi Britney Spears thực hiện nụ hôn đồng giới khét tiếng với Madonna trên sân khấu MTV, Justin Timberlake nói trong chương trình của Ellen DeGeneres: “Tôi không cho rằng điều đó ghê tởm. Tôi chỉ nghĩ rằng hành động này không đúng đắn”.

Năm 2006, trong lúc đang có mối tình lãng mạn với Cameron Diaz, nam ca sĩ tiếp tục phát hành What Goes Around Comes Around để nói về cuộc chia tay lớn nhất trong cuộc đời.

“Khi chia tay, tôi muốn hàn gắn nhưng cô ấy thì không. Vì vậy, tôi đã tức giận và gửi gắm điều đó vào các ca khúc”, nam ca sĩ nói với GQ.

Đến năm 2016, trong một talkshow, Justin Timberlake cho biết anh thất vọng khi từng diện nguyên cây denim đến lễ trao giải AMA 2001 cùng bạn gái: “Các bạn thấy trang phục của tôi không? Điều đó thật điên rồ”.

Trong giới nghệ sĩ, hiếm ai hành xử như Justin Timberlake. Anh luôn nói xấu tình cũ suốt 16 năm, thậm chí im lặng mỗi khi bị chỉ trích vì điều này.

Lời xin lỗi muộn màng

Sau khi bộ phim tài liệu Framing Britney Spears phát sóng, đứng trước sự chỉ trích quá mức của cộng đồng mạng, Justin Timberlake chính thức xin lỗi bạn gái cũ và cả Janet Jackson.

“Tôi đã xem mọi bình luận, tin nhắn. Tôi đặc biệt xin lỗi vì những hành động dành cho Britney Spears và Janet Jackson. Tôi xin lỗi vì đã dung túng cho những hành vi lệch lạc và phân biệt chủng tộc”, nam ca sĩ viết.

Justin Timberlake khẳng định anh tôn trọng những người phụ nữ này. Anh đã thất bại khi để Janet Jackson và Britney Spear bị chỉ trích.

Janet Jackson khóc sau khi được Justin Timberlake xin lỗi sau vụ lộ ngực. Ảnh: US Weekly.

“Ngành công nghiệp này có nhiều sai sót. Nó hỗ trợ đàn ông, đặc biệt là đàn ông da trắng dễ dàng đạt được thành công. Tôi phải lên tiếng để những người phụ nữ không bị chỉ trích nữa”, Timberlake khẳng định.

“Hoàng tử nhạc pop” cho rằng anh không phải là người hoàn hảo, cuối cùng chỉ muốn hối lỗi chứ không dám nói muốn thay đổi quá khứ.

“Tôi muốn chịu trách nhiệm về những sai lầm của bản thân. Tôi quan tâm đến hạnh phúc của những người tôi yêu và mong làm tốt hơn trong tương lai”, Justin Timberlake khẳng định.

Trong cuộc trò chuyện Radio Andy phát trên SiriusXM, các anh trai của Janet Jackson bao gồm Tito, Marlon và Jackie cho biết họ đánh giá cao những lời xin của Justin Timberlake. Đây là điều họ trông chờ từ lâu.

“Là người đàn ông phải biết nhận sai, thừa nhận điều tiêu cực và bước lên phía trước. Tôi cảm ơn anh, Justin vì những gì anh đã làm”, Marlon Jackson nói trong cuộc phỏng vấn.

Trước đó, theo Hollywood Life, Janet Jackson đã khóc sau lời xin lỗi của Justin Timberlake. “Tôi ở nhà một mình và bắt đầu khóc. Tôi biết ơn những gì tạo hóa đã ban cho mình”, cô nói với người hâm mộ.

Sau 17 năm kể từ ngày xảy ra sự cố Justin Timberlake kéo áo làm lộ vòng 1 của Janet Jackson trên sân khấu Super Bowl, album Control (1986) mang tính biểu tượng của Janet quay trở lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes.

"Tôi biết ơn vì các bạn luôn bên cạnh tôi. Tôi cảm ơn vì lần nữa đưa Control trở lại sau 35 năm. Có lẽ đến 1 triệu năm nữa tôi cũng không nghĩ điều này sẽ xảy ra. Tôi cảm ơn rất nhiều", ca sĩ sinh năm 1966 khẳng định.

Trước đó, ngày 9/4, Page Six đưa tin Britney Spears vừa đăng ảnh chúc mừng em gái Jamie Lynn bước sang tuổi mới. "Chúc mừng sinh nhật muộn cô gái có tâm hồn xinh đẹp. Chị thương em nhiều lắm. Ước gì chị có thể xinh đẹp, trong sáng giống em như lúc này", cô viết.

Đáng chú ý, Britney Spears chọn ảnh từ nhiều năm trước. Trong đó, cô ngồi cùng tình cũ Justin Timberlake. Bức ảnh được giọng ca Toxic đăng tải chỉ hai tháng khi Timberlake xin lỗi cô sau 16 năm nói xấu, bôi bác nữ ca sĩ hậu chia tay.