Lỗi trang phục khó chấp nhận trong phim cổ trang

Giống với Elizabeth I: The Golden Age, bộ phim The Other Boleyn Girl có Scarlett Johansson đóng chính không tái hiện được sự hào nhoáng của thời đại hoàng kim. Thay vì sử dụng khung farhingale, đội ngũ thiết kế lại dùng crinoline để tạo hình dạng váy phồng, đặc trưng trang phục của những thế kỷ sau.