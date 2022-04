Lời thoại tình cảm của đại phù thủy Dumbledore bị cắt ở Trung Quốc

Phiên bản “Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore” trình chiếu tại Trung Quốc đã bị cắt hai lời thoại quan trọng vì yêu cầu kiểm duyệt.

The Independent đưa tin các nội dung liên quan đến tình yêu đồng giới đã bị cắt bỏ khỏi phiên bản Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore phát hành tại thị trường Trung Quốc. Theo yêu cầu kiểm duyệt của chính quyền địa phương, hãng Warner Bros. đã cắt bỏ sáu giây lời thoại mô tả quan hệ lãng mạn giữa Albus Dumbledore (Jude Law) và Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) khỏi Fantastic Beasts 3 trước khi phát hành bộ phim tại thị trường tỷ dân.

Các lời thoại bị cắt khỏi bản Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore chiếu tại Trung Quốc nằm trong hai cảnh phim quan trọng. Một nằm ở đầu phim, khi giáo sư Dumbledore gặp lại Grindelwald trong hoàn cảnh ngang trái. Anh đã nói “Bởi khi ấy tôi đã yêu anh”.

Câu thoại còn lại nằm ở hồi hai của tác phẩm, trong lời hồi tưởng quá khứ của vị phù thủy quyền năng. Khi ấy, Dumbledore đã nói: “Vào mùa hè khi Gellert và tôi đắm chìm trong tình yêu”. Đây đều là các lời thoại quan trọng, xác nhận thầy Dumbledore là một người đồng tính nam và đã từng có quan hệ luyến ái với Grindelwald.

Jude Law và Mads Mikkelsen trên thảm đỏ sự kiện ra mắt phim Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore tại London, Anh. Ảnh: Getty Images.

Văn bản tiếp tục: “Hy vọng của chúng tôi là có thể phát hành các tác phẩm điện ảnh của mình ra toàn thế giới vẹn nguyên theo đúng tầm nhìn của các nhà sáng tạo. Nhưng lịch sử đã cho thấy chúng tôi vẫn buộc phải đối mặt với một số điều chỉnh nho nhỏ tại các thị trường khu vực”.

Dù bị cắt bỏ nhiều lời thoại quan trọng, hãng phim xác nhận “tinh thần của bộ phim vẫn được bảo toàn nguyên vẹn”. Trong tuyên bố chính thức với tờ News.com.au về việc kiểm duyệt này, đại diện Warner Bros. cho hay: “Với tư cách một hãng phim, chúng tôi cam kết bảo vệ tính toàn vẹn của mọi tác phẩm mình phát hành; điều này vẫn đúng trong các trường hợp cần phải chỉnh sửa phim để phù hợp với nhiều đòi hỏi đa dạng ở một số thị trường”.

“Chúng tôi muốn khán giả trên toàn thế giới có cơ hội xem và thưởng thức bộ phim này. Do đó, với chúng tôi, việc khán giả Trung Quốc có cơ hội trải nghiệm bộ phim là rất quan trọng - dù nó có phải đánh đổi bằng những chỉnh sửa nho nhỏ như bạn đã thấy”, Warner Bros. kết luận.

Những manh mối đầu tiên về quan hệ giữa thầy Dumbledore và Grindelwald đã được J.K. Rowling tiết lộ từ năm 2007. Trong Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018), khán giả thấy cái bóng Grindelwald xuất hiện bên cạnh hình phản chiếu của thầy Dumbledore trong gương.

Vị phù thủy quyền năng cũng mang trên người cái lọ chứa máu của mình và Grindelwald - giao ước tượng trưng cho lời hứa một lòng một dạ với đối phương. Sau nhiều năm tồn tại một cách không chính thức trên Internet, mối quan hệ giữa Dumbledore và Grindelwald đã được công khai đề cập trong Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore.