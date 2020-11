Lợi thế phát triển dự án căn hộ chung cư tại Bình Dương

Hai thành phố mới được nâng cấp là Thuận An và Dĩ An chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ cả về chất lượng lẫn số lượng nguồn cung dự án căn hộ từ những chủ đầu tư uy tín.

Theo thống kê từ Tập đoàn Đất Xanh, trong 6 tháng qua, hàng chục nghìn sản phẩm căn hộ 1-3 phòng ngủ của các nhà phát triển được giới thiệu ra thị trường Bình Dương.

Nguyên nhân của xu hướng này đến từ sự phát triển của tỉnh Bình Dương trong những năm gần đây. Với 35 khu công nghiệp, khu công nghệ cao, tỉnh thu hút một lượng lớn cư dân trẻ như công nhân kỹ thuật, quản lý, kỹ sư trong và ngoài nước.

Theo Tổng cục Thống kê, dân số Bình Dương năm 2020 đạt gần 2,5 triệu người, trong đó, 53,5% là dân nhập cư; trung bình mỗi năm đón thêm khoảng 90.000 cư dân mới.

Với số lượng dân nhập cư lớn và tăng đều mỗi năm, căn hộ chung cư là giải pháp để giải bài toán an cư cho người dân nơi đây.

Dự án căn hộ chung cư tập trung vào thị trường Bình Dương tạo ra xu thế mới cho thị trường tại đây.

Báo cáo của CBRE năm 2018 cho thấy, tỷ lệ khách hàng tìm mua căn hộ lớn chiếm đến 60%, ảnh hưởng từ việc sinh sống theo mô hình đa thế hệ. Vì thế, nhóm sản phẩm căn hộ 3 phòng ngủ thu hút sự quan tâm lớn của thị trường.

Với gia đình có 2 con hoặc sinh sống cùng ông bà, việc sở hữu một căn hộ nhiều phòng ngủ có thể đảm bảo tính gắn kết, lại thỏa mãn được không gian riêng tư cho các thành viên.

Bên cạnh đó, gia đình có thu nhập khá trở lên đều muốn sở hữu một căn hộ với nhiều không gian để có thể dễ dàng cải tạo công năng, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ngoài phòng ngủ, những khu vực còn lại có thể dùng làm phòng sinh hoạt chung, phòng làm việc, phòng giải trí, phòng đọc sách…

Trở ngại lớn nhất giữa khách hàng và phân khúc căn hộ 3 phòng ngủ là tài chính. Đa phần căn hộ 3 phòng ngủ được thiết kế với diện tích lớn, từ 90 m2 đến hơn 100 m2. Diện tích căn hộ lớn đẩy giá thành sản phẩm lên cao, khiến việc sở hữu không gian sống lý tưởng ngày càng xa tầm tay người dân có nhu cầu ở thực.

Hiểu được những khó khăn đó, Tập đoàn Đất Xanh mang đến giải pháp an cư với giá thành hợp lý cho thị trường Bình Dương. Sau khi giới thiệu thành công dự án Opal Boulevard năm 2019, Tập đoàn Đất Xanh cùng chủ đầu tư Hà An tiếp tục cho ra mắt dự án căn hộ Opal Skyline tại trung tâm thành phố Thuận An.

Có tổng diện tích hơn 10.000 m2, Opal Skyline gồm hai khối tháp cao 36 tầng, hơn 1.500 căn hộ được thiết kế thông minh nhằm tối ưu hóa diện tích và công năng sử dụng.

Vị trí trung tâm cùng hệ thống tiện ích nội khu phong phú giúp Opal Skyline thu hút sự quan tâm của thị trường khi ra mắt vào tháng 8.

Sở hữu vị trí thuận lợi, với hệ thống 25 tiện ích nội khu đa dạng từ hồ bơi vô cực đến nhà trẻ cho cư dân, thiết kế chuẩn hiện đại, Opal Skyline thu hút sự quan tâm lớn của thị trường khi được giới thiệu vào tháng 8 năm nay.

Trong 1.500 sản phẩm của dự án chỉ có hơn 150 căn hộ 3 phòng ngủ, chiếm 10% tổng số sản phẩm, thấp nhất trong số nhóm sản phẩm căn hộ. Điều này dẫn đến sự quan tâm lớn của khách hàng, nhất là nhóm khách có nhu cầu mua ở thực.

Tại Opal Skyline, nhóm sản phẩm này có diện tích từ 85 m2 thay vì 90-100 m2 như đa phần căn hộ 3 phòng ngủ thường gặp. Diện tích căn hộ nhỏ hơn giúp gia chủ tiết kiệm một phần lớn chi phí ban đầu.

Ngoài ra, nhà phát triển dự án đã tối ưu hóa không gian sử dụng đa chức năng, từ khu vực sinh hoạt chung, bếp, logia đến phòng giặt phơi… Hệ thống cửa kính lớn giúp căn hộ luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên và lưu thông không khí.

Tất cả sản phẩm 3 phòng ngủ của dự án đều là các căn góc, sở hữu tầm nhìn rộng thoáng ra sân golf hoặc trung tâm thành phố.

Có số lượng hạn chế, thiết kế tối ưu không gian và giá thành hơp lý, căn hộ 3 phòng ngủ của Opal Skyline là lựa chọn an cư lý tưởng cho gia đình tại Bình Dương.

Ngoài ra, giá tham chiếu của dự án ở mức 29,5 triệu/m2 so với 35 triệu/m2 của thị trường Bình Dương (theo báo cáo quý III của Hiệp hội BĐS Việt Nam) giúp Opal Skyline trở nên nổi bật tại thị trường Thuận An.