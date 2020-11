Lợi thế phát triển của BĐS cửa ngõ phía bắc Bình Dương

Nằm tại vị trí cửa ngõ của tỉnh Bình Dương, BĐS Bàu Bàng trở thành nơi an cư lý tưởng cho cư dân đô thị.

Trong những năm gần đây, người dân thành phố đang có xu hướng dịch chuyển về những vùng lân cận như Bàu Bàng, Bình Dương. Điểm thu hút của khu vực cửa ngõ này là cơ sở hạ tầng, công nghiệp, thương mại và dịch vụ phát triển vượt bậc. Khoảng 5 năm tới, Bàu Bàng dự kiến bắt kịp Thuận An và Dĩ An để mở ra cơ hội phát triển cho thị trường bất động sản.

Vị trí tiềm năng

Bàu Bàng nằm ở ngay cửa ngõ phía bắc của tỉnh Bình Dương, cách TP. Thủ Dầu Một chỉ 25 km và TP.HCM khoảng 50 km. Cư dân đô thị hoàn toàn dễ dàng đi lại giữa hai thành phố lớn.

Theo định hướng phát triển đến năm 2025, Bàu Bàng sẽ trở thành trung tâm đô thị, khu công nghiệp kỹ thuật cao, dịch vụ logistics và là đô thị vệ tinh của thành phố thông minh Bình Dương.

Toàn cảnh khu công nghiệp - đô thị Bàu Bàng. Ảnh: An Lạc Việt Land

Công nghiệp là điểm nhấn quan trọng trong phát triển kinh tế của huyện Bàu Bàng. Các KCN Bàu Bàng, Cây Trường, Lai Hưng, Tân Bình được đầu tư xây dựng hoàn thành và đi vào hoạt động.

Song song, huyện đã phát triển thêm KCN Bàu Bàng mở rộng 1.000 ha, KCN Tân Bình 352,5 ha và đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng KCN Cây Trường 700 ha, KCN Lai Hưng 600 ha.

Ngoài ưu thế phát triển thành trung tâm đô thị lớn, Bàu Bàng còn sở hữu vị trí tiếp giáp với những vùng công nghiệp trọng điểm như huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước và nằm dọc tuyến đường huyết mạch Quốc lộ 13. Trong tương lai, Bàu Bàng sẽ là một trong những trung tâm trung chuyển hàng hóa đi các tỉnh Tây Nguyên, miền Tây và Đông Nam Bộ.

Mạng lưới giao thông kết nối liền mạch cũng được chú trọng đầu tư đồng bộ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp - đô thị và dịch vụ theo quy hoạch. Đáng chú ý là các dự án đầu tư xây dựng cảng cạn ICD, đường Mỹ Phước - Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng, Vành đai 4 và Metro Thủ Dầu Một - Mỹ Phước - Bàu Bàng - Long Nguyên.

Những tiềm năng trên hứa hẹn góp phần giúp Bàu Bàng tiếp tục bứt phá mạnh mẽ để đón những “cơn sóng” đầu tư mới.

Đa dạng dự án BĐS

Với sự phát triển nhanh chóng hạ tầng giao thông, Bàu Bàng có nhiều tiềm năng tăng trưởng thị trường bất động sản. Cuối năm nay, huyện còn đang trong quá trình mới bắt đầu và phát triển dần dần, giá đất nền Bàu Bàng còn nhiều dư địa, dễ tìm được những vị trí tiềm năng.

Theo đại diện An Lạc Việt Land, trước đây, những khu vực như quận 2, quận 9 và Bình Tân cũng từng là những vùng ven hoang sơ của TP.HCM. Khoảng 15 năm trước, giá đất chỉ khoảng vài triệu/m2 nhưng nay đã tăng lên vài trăm triệu/m2.

Giá trị của bất động sản Bàu Bàng còn thể hiện ở khả năng đầu tư và sinh lợi. Thực tế cho thấy, sự phát triển về kinh tế và tốc độ đô thị hóa nhanh tại “thủ phủ công nghiệp” góp phần gia tăng nhanh về dân số.

Đại diện An Lạc Việt Land nhấn mạnh, trong khoảng 5 năm tới, Bàu Bàng cũng được kỳ vọng lặp lại thời điểm vàng tương tự Thuận An, Dĩ An. Dựa trên chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ, Bàu Bàng có lợi thế để phát triển đa dạng lĩnh vực.

Dự án đất nền ở KCN Bàu Bàng được khách hàng đón nhận nồng nhiệt. Ảnh: An Lạc Việt Land

Do đó, thị trường bất động sản Bàu Bàng càng thêm sôi động với hàng loạt dự án được triển khai, đa dạng hình thức như shophouse, đất nền, nhà phố và căn hộ. Nổi bật trong số đó là dự án khu đô thị Thăng Long 2 của chủ đầu tư An Lạc Việt Land.

Đại diện An Lạc Việt Land cho biết: "Với quy mô 18.15 ha, dự án cung ứng cho thị trường hơn 1.000 sản phẩm đa dạng và độc đáo. Thăng Long 2 sẽ là cái tên được săn đón tại Bàu Bàng vào cuối năm 2020 và được trông chờ để phát huy điểm khởi sắc của Bàu Bàng. Dự án hứa hẹn trở thành tâm điểm của thị trường đầu tư phía bắc Bình Dương giai đoạn hậu Covid-19. Thăng Long 2 sẽ được chính thức giới thiệu ra thị trường trong tháng 11”.

Để biết thêm thông tin về dự án Thăng Long 2, độc giả liên hệ trực tiếp CĐT An Lạc Việt Land qua hotline 0787018018, hoặc truy cập https://diaocdatvang.com.vn.