Lợi thế an cư tại tòa Grand Sapphire 2, Vinhomes Smart City

Với vị trí đẹp tại khu đô thị Vinhomes Smart City, tòa Grand Sapphire 2 vừa mở bán đã thu hút sự quan tâm của nhiều người mua.

Trong những năm gần đây, khu vực phía tây dần trở thành trung tâm hành chính, kinh tế mới của Hà Nội. Theo CBRE, trong quý III/2019, các dự án chung cư nằm tại khu vực phía tây chiếm khoảng 77% nguồn cung mở bán mới. Đây là lý do thị trường bất động sản phía tây vẫn duy trì sức nóng thời dịch.

Cùng với đó, khi các khu vực trung tâm lâu đời đang quá tải hạ tầng, người dân có xu hướng chuyển dịch từ nhà đất sang đô thị với tiện ích đầy đủ và hệ thống giao thông hiện đại. Trong số đó, Vinhomes Smart City gây chú ý khi sở hữu hệ thống tiện ích đồng bộ cao cấp, cùng vị trí giao điểm 2 tuyến đường Lê Trọng Tấn - đại lộ Thăng Long.

Mới đây, sự kiện mở bán tòa Grand Sapphire 2 thuộc dự án này đã thu hút sự chú ý của người dân và giới đầu tư. Grand Sapphire 2 nằm trong The Grand Sapphire - phân khu duy nhất sở hữu biểu tượng Blue Sapphire mang ý nghĩa phong thủy tốt đẹp, may mắn. The Grand Sapphire thừa hưởng trọn hệ thống cảnh quan nội khu gồm bể bơi ngoài trời 1.000 m2, sân thể thao, sân chơi trẻ em, vườn dạo cảnh quan…

Grand Sapphire 2 sở hữu tiện ích nội khu phong phú. Ảnh phối cảnh.

Vị trí kế cận cầu vượt số 2 nối thẳng tới các trục đường chính giúp cư dân Grand Sapphire 2 dễ dàng di chuyển tới các tiện ích của dự án là bộ 3 công viên liên hoàn 16,3 ha, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, Trường mầm non và liên cấp Vinschool.

Ngoài ra, nằm tại giao điểm của 2 con đường Lê Trọng Tấn - đại lộ Thăng Long, Grand Sapphire giúp kết nối giao thông thuận lợi tới hầu hết địa điểm quan trọng của thủ đô. Trong tương lai, tuyến Metro số 5 đi vào hoạt động góp phần mang đến lợi thế kết nối cùng tiềm năng phát triển, càng làm gia tăng giá trị khu đô thị.

Grand Sapphire 2 được mệnh danh là “viên ngọc xanh” tại Vinhomes Smart City. Ảnh phối cảnh.

Ngoài những giá trị an cư và đầu tư của Grand Sapphire 2, chủ đầu tư còn đưa ra chính sách ưu đãi cả về giá bán lẫn hỗ trợ tài chính như thanh toán 10% ký ngay hợp đồng mua bán, vay vốn tới 70% với thời gian tới 35 năm, trả gốc và lãi 0 đồng tới 2 năm, tặng voucher mua xe VinFast tới 200 triệu đồng…