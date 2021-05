Lời tạm biệt của Tae Min (SHINee)

MV "Advice" được xem như món quà Tae Min (SHINee) gửi tới người hâm mộ trước khi lên đường nhập ngũ vào cuối tháng 5.

Ngày 18/5, Lee Tae Min (SHINee) đã phát hành ca khúc mới có tên Advice. Đây được xem là món quà chia tay nam ca sĩ gửi tới người hâm mộ trước khi nhập ngũ vào cuối tháng 5.

Ca khúc chủ đề Advice là bản R&B/Dance với phần trình diễn lôi cuốn, thể hiện tư duy sáng tạo trong kỹ thuật trình diễn và phong cách phi giới tính đặc trưng của Tae Min, theo SCMP.

SMCP mô tả Advice nhấn mạnh sự linh hoạt của ngôi sao 27 tuổi với đoạn rap mạnh mẽ, giọng hát trầm ấm, kết hợp bản hòa âm tạo cảm giác bí ẩn, rùng rợn. Nội dung ca khúc chủ đề lên án việc đánh giá người khác một cách phiến diện, thiếu suy nghĩ.

Tae Min phát hành MV Advice thay lời tạm biệt khán giả trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: SM Entertainment.

Đây là mini album thứ ba của Taemin kể từ khi nam thần tượng chuyển hướng sang con đường nghệ sĩ solo. Trước đó, Taemin đã phát hành mini album Never Gonna Dance Again vào năm 2020.

Ngoài ca khúc chủ đề Advice, EP còn có 4 ca khúc mới khác với sự xuất hiện của nhiều tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp âm nhạc, tiêu biểu là If I Could Tell You với màn hòa giọng giữa Tae Min và Tae Yeon (SNSD).

Lee Tae Min sinh năm 1993, là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm SHINee. Anh ra mắt showbiz Hàn vào năm 2008 và phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc với tư cách ca sĩ solo. Ngoài ra, Taemin còn là thành viên của SuperM – nhóm nhạc nam tập hợp các thành viên ưu tú của SM Entertainment.

Tae Min là thành viên nhập ngũ cuối cùng của SHINee. Nhóm vừa phát hành ca khúc mới có tên Atlantis hồi tháng 4. Sau khi kết thúc 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, Tae Min sẽ trở lại ngành giải trí vào năm 2023.