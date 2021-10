Lời tạm biệt của các tài tử đóng vai điệp viên 007

Trước Daniel Craig, các diễn viên từng đóng vai James Bond đưa ra lý do khác nhau sau khi chia tay thương hiệu điện ảnh nổi tiếng.

Theo Hollywood Reporter, No Time to Die dự kiến thu 60 triệu USD trong ba ngày mở màn tại 4.407 cụm rạp ở Bắc Mỹ. Bộ phim thứ 25 về James Bond đang được giới phê bình đánh giá cao, tương lai lập kỷ lục tại phòng vé chủ lực. Tại thị trường nước ngoài, doanh thu của No Time to Die hiện ở mức 257,4 triệu USD .

No Time to Die là bộ phim cuối cùng Daniel Craig đảm nhận vai trò điệp viên 007. Đây là một trong những lý do giúp phim được chú ý. Nam diễn viên là tài tử gắn bó với thương hiệu điện ảnh lâu nhất với 15 năm (2006-2021).

Daniel Craig và Léa Seydoux trong No Time to Die. Ảnh: MGM.

Daniel Craig muốn rời loạt phim từ năm 2015

Trước khi No Time to Die ra rạp, đạo diễn Cary Joji Fukunaga nói với USA Today rằng phần lớn người hâm mộ của loạt phim sẽ thích thú với bộ phim cuối cùng của Daniel Craig trong vai trò điệp viên 007.

Các chuyên gia quốc tế khen ngợi bộ phim thứ 25 về James Bond và cho rằng đây là lời chia tay đáng giá mà Daniel Craig dành cho khán giả. “Đây là phần phim tốt nhất của Daniel Craig và gần nhất với tinh thần của loạt James Bond. Phim mạnh mẽ, khó đoán, giàu cảm xúc”, nhà phê bình điện ảnh Scott Mantz bình luận.

Trong bộ phim tài liệu Being James Bond, Daniel Craig nói đã đến lúc anh rời khỏi thương hiệu điện ảnh. "Tôi cần nghỉ ngơi và muốn chấm dứt 'nhiệm kỳ' của mình. Việc chia tay là không dễ dàng. Tôi không gắn bó với James Bond chỉ vì tiền bạc và danh vọng", nam diễn viên nói lời chia tay.

Theo USA Today, tài tử người Anh muốn rời khỏi loạt phim từ năm 2015, sau khi hoàn thành ghi hình Spectre. Nam diễn viên từng gây phẫn nộ với phát ngôn “thà tự làm hại bản thân còn hơn trở lại đóng James Bond”.

Sean Connery

Theo USA Today, bắt đầu từ vai diễn đầu tiên trong Dr. No (1962), Sean Connery có nhiều hơn một lần muốn từ bỏ vai James Bond.

Sau khi George Lazenby đóng James Bond trong On Her Majesty's Secret Service (1969), Connery trở lại với Diamonds are Forever (1971) với thù lao 1,25 triệu USD - con số kỷ lục vào thời điểm đó. Sau bộ phim thứ sáu, ngôi sao người Scotland tuyên bố hoàn toàn từ bỏ vai James Bond.

Trong cuộc phỏng vấn với BBC, Connery nói lý do ông rời thương hiệu vì loạt phim ngày càng tham kỹ xảo. “Tôi chán ngấy những hiệu ứng đặc biệt. Nó ảnh hưởng đến bộ phim rất nhiều”, James Bond đầu tiên của màn ảnh nói.

Tuy nhiên, năm 1983, Sean Connery lần nữa trở lại với Never Say Never Again - phiên bản phỏng theo Thunderball (1965). Trong cảnh cuối cùng của phim, Sean Connery nháy mắt với ống kính, nói câu chủ đề “Never Say Never Again” thay lời tạm biệt.

George Lazenby và Diana Rigg trong On Her Majesty’s Secret Service (1969). Ảnh: MGM.

George Lazenby

Nam diễn viên người Australia chỉ tham gia một bộ phim 007. Vai diễn của George Lazenby để lại ấn tượng là James Bond nam tính, vạm vỡ.

Theo USA Today, diễn xuất của Daniel Craig có nhiều nét tương đồng Lazenby. Hình ảnh James Bond của cả hai đều có chiều sâu cảm xúc đáng ngạc nhiên.

Trong On Her Majesty's Secret Service (1969), James Bond kết hôn cùng Tracy di Vicenzo (Diana Rigg) ở Đức sau khi cứu cô khỏi kẻ ác Blofeld. Ở phân cảnh cuối cùng, Tracy bị ám sát. Bond đẫm nước mắt trước sự ra đi của người yêu.

Tuy để lại nhiều ấn tượng nhưng nam diễn viên quyết định không tiếp tục đóng vai 007. Lazenby tiết lộ lý do ông từ chối vai diễn trong cuộc phỏng vấn cùng Guardian. Cả Lazenby và quản lý đều nghi ngờ sự thành công của thương hiệu. “Tôi nhận được lời khuyên rằng dù sao James Bond cũng phải kết thúc”, ông nói.

Roger Moore

Năm 1973, Roger Moore thay thế Sean Connery đóng vai James Bond. Nam diễn viên nhận vai 007 ở tuổi 46 và xuất hiện trong 7 bộ phim về điệp viên nổi tiếng.

Trong lần xuất hiện cuối cùng A View to a Kill (1985), James Bond đánh bại Max Zorin (Christopher Walken đóng), ngăn chặn âm mưu xóa sổ toàn bộ Thung lũng Silicon.

Sau vụ việc, 007 đột nhiên mất tích. Q (Desmond Llewelyn) gửi robot tìm kiếm James Bond và phát hiện anh đang ở cạnh Stacey Sutton (Tanya Roberts). Đây là một trong những phân cảnh cuối của bộ phim. USA Today cho rằng kết thúc phim nhẹ nhàng giống với phần lớn tác phẩm 007 mà Moore đóng chính.

Sáu tháng sau khi A View to Kill phát hành, Roger Moore tuyên bố bỏ vai 007 ở tuổi 58. Tài tử Anh gắn liền với thương hiệu điện ảnh hơn một thập kỷ (1973-1985). “Thời điểm đó, tôi đã 57 tuổi. Các bạn có thể thấy tôi gầy gò hơn nhiều”, Moore nói với Entertainment Weekly năm 2017.

Timothy Dalton

Dalton thay thế Roger Moore và đóng vai James Bond với The Living Daylights (1987), Licence to Kill (1989). Tuy chỉ xuất hiện trong hai bộ phim, Dalton để lại ấn tượng là James Bond có tính cách gai góc, lạnh lùng hơn so với các phiên bản trước.

Theo USA Today, ngôi sao người Anh rời loạt phim vì các vấn đề pháp lý, kiện tụng giữa hãng phim MGM và nhà sản xuất kéo dài 4 năm.

Thời điểm đó, các bộ phim về James Bond bị trì hoãn. Hợp đồng của Dalton với hãng phim cũng hết hạn. “Vì vụ kiện, tôi và họ không tiếp tục gia hạn hợp đồng”, Timothy Dalton nói với The Week vào năm 2015.

Pierce Brosnan và Bond girl Halle Berry tại buổi ra mắt Die Another Day năm 2002. Ảnh: Getty.

Pierce Brosnan

Sau khi Timothy Dalton chia tay loạt phim, Eon Productions trao lại vai diễn cho Pierce Brosnan. Theo USA Today, tài tử người Ireland được nhắm đến cho vai 007 từ lâu, trước cả Timothy Dalton. Tuy nhiên, do vướng hợp đồng với Remington Steele, đến năm 1995, Pierce Brosnan nhận vai James Bond qua bộ phim GoldenEye.

Sau Die Another Day (2002), nam diễn viên rời thương hiệu điện ảnh dù bộ phim thành công về mặt phòng vé. Theo USA Today, thời điểm đó Brosnan (49 tuổi) muốn tiếp tục thương thảo để đóng vai 007. Tuy nhiên, nhà sản xuất quyết định tìm gương mặt mới, trẻ trung hơn để thể hiện vai James Bond.

Sau bộ phim Die Another Day, Pierce Brosnan nói ông muốn thả lỏng. “Tôi vẫn nổi tiếng. Tôi muốn sống tốt và lo cho gia đình. Tôi vẫn đủ sức để níu chân khán giả”, Brosnan nói sau khi rời loạt phim.