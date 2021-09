Lôi rách váy áo hành khách nữ, bảo vệ Trung Quốc bị điều tra

Công ty quản lý bị yêu cầu đình chỉ, điều tra nam bảo vệ có hành vi khiếm nhã với khách nữ, 7 nhân viên liên quan của tập đoàn vận tải bị điều chuyển.

Weixin đưa tin sau vụ việc nam bảo vệ lôi tuột váy áo nữ hành khách trên tàu điện ngầm vào chiều 30/08, công an Tây An (Trung Quốc) đã nhanh chóng lập tổ điều tra gồm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố và Cục Công an thành phố.

Văn phòng Công an Tây An thông báo kết quả điều tra: vào 16h55 phút ngày 30/08, hành khách nữ họ Guo đi tàu điện ngầm số 3 đến ga Qinglong Temple. Vì cô nói chuyện điện thoại to nên một hành khách khác đã nhắc nhở và yêu cầu cô chú ý cách cư xử của mình.

Cả hai sau đó cự cãi và xảy ra mâu thuẫn nhẹ. Bảo vệ họ Chen đã có mặt để ngăn chặn rối loạn, yêu cầu cả hai người xuống tàu để giải quyết nhưng Guo không chịu.

Nữ hành khách bị bảo vệ lôi rách quần áo.

Do Guo tiếp tục la hét lớn tiếng làm ảnh hưởng trật tự nên khi đến ga Dayan Temple, bảo vệ đã cưỡng chế cô xuống tàu. Trong quá trình đó, cô đã bị kéo rách váy áo, lộ da thịt và cả nội y.

Cuộc ẩu đả khiến những người trên tàu hoảng hốt. Sau đó, Guo tự mình thu dọn túi xách, đồ đạc rơi vãi trên sàn tàu và rời ga Zhangba North Road lúc 18h05 phút.

Kết luận cho thấy Guo đã to tiếng với khách trên tàu, điều này là gây rối trật tự công cộng trên tàu điện ngầm. Còn nhân viên bảo vệ không bình tĩnh trong việc xử lý tình huống khẩn cấp và biện pháp thô lỗ, và có hành vi giằng kéo, gây ảnh hưởng xấu.

Tuy nhiên, hành vi của Chen không cấu thành tội. Người này sẽ bị đình chỉ, điều tra theo “Quy định quản lý dịch vụ bảo vệ”.

3 người có liên quan phụ trách Tập đoàn Vận tải Đường sắt Tây An và chi nhánh điều hành đã bị cảnh cáo trong nội bộ; 1 người phụ trách khác bị điều chuyển công tác; 3 người phụ trách liên quan bị khiển trách.