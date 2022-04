Lợi nhuận Vinhomes thấp nhất trong gần 2 năm

Lợi nhuận nhà phát triển bất động sản này về mức thấp nhất kể từ quý II/2020 đến nay đạt 4.540 tỷ đồng, mới thực hiện 15% kế hoạch năm.

Công ty Cổ phần Vinhomes (VHM) vừa công bố doanh thu thuần quý đầu năm giảm 31% còn đạt 8.923 tỷ đồng . Nguồn thu chủ yếu đến từ các đại dự án Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City và Vinhomes Grand Park.

Nếu điều chỉnh cộng lại doanh thu từ các giao dịch bán lô lớn bất động sản và từ hoạt động hợp tác kinh doanh các dự án bất động sản được ghi nhận vào thu nhập tài chính, doanh thu thuần hợp nhất đạt 14.279 tỷ đồng , chỉ giảm 9% so với cùng kỳ năm trước.

Mức suy giảm này là do các sản phẩm bất động sản để ở chưa đến hạn bàn giao mà sẽ bàn giao trong các quý còn lại của năm.

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA VINHOMES

Nhãn Quý I/2020 Quý II Quý III Quý IV Quý I/2021 Quý II Quý III Quý IV Quý I/2022 Doanh thu thuần Tỷ đồng 6519 16377 26483 21512 12896 28725 20679 23413 8923 Lãi ròng

6844 3758 6058 11502 5396 10232 11167 11923 4540

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 5.886 tỷ đồng , giảm 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty mẹ đạt 4.540 tỷ đồng , giảm 16%. Thu nhập trên mỗi cổ phần đạt 1.043 đồng trong một quý.

Nhà phát triển bất động sản này ra mắt một số dự án lớn thời gian qua như phân khu The Pavilion (Vinhomes Ocean Park), phân khu The Tonkin (Vinhomes Smart City), giai đoạn 2 của Vinhomes Ocean Park - The Empire, tổ chức bán hàng tại phân khu The Beverly (Vinhomes Grand Park).

Trong hoạt động chuyển đổi số, Vinhomes tiếp tục phối hợp linh hoạt các hoạt động truyền thông nhằm quảng bá thương hiệu và mở bán các dự án mới trên cả hai nền tảng online và offline để thích ứng với giai đoạn mới.

Hiện quy mô tổng tài sản công ty đạt 233.963 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu là 136.072 tỷ đồng , tăng lần lượt 1,5% và 3,5% so với thời điểm đầu năm.

Quy mô tiền và tiền gửi ngân hàng giảm đáng kể xuống còn 7.890 tỷ đồng , tức giảm hơn 1.700 tỷ trong quý vừa qua. Trong khi đó các khoản phải thu tăng mạnh lên 64.218 tỷ, tương đương tăng thêm 11.500 tỷ so với đầu năm.

Trong năm 2022, công ty đầu ngành địa ốc đặt mục tiêu doanh thu 75.000 tỷ và lãi sau thuế 30.000 tỷ đồng , lần lượt giảm 12% và 23% so với năm trước.

Như vậy với kết quả đạt được trong quý đầu năm, doanh nghiệp mới thực hiện được 12% chỉ tiêu doanh thu và 15% chỉ tiêu lợi nhuận. Vinhomes thường có kết quả tốt hơn về cuối năm.