Lợi nhuận Vinamilk tăng trở lại sau hơn 2 năm

Công ty sữa lớn nhất trong nước ước tính có lãi 2.220 tỷ đồng trong quý II, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái và chấm dứt chuỗi 9 quý liên tiếp suy giảm lợi nhuận.

Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk; mã CK: VNM) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ quý II với tổng doanh thu ước tính khoảng 15.200 tỷ đồng , tăng nhẹ 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 8,9% so với quý đầu năm.

Với doanh thu này, Vinamilk thu về khoản lợi nhuận sau thuế đạt 2.220 tỷ đồng , tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 16,5% so với quý liền trước. Đáng chú ý, đây là quý tăng trưởng lợi nhuận đầu tiên của nhà sản xuất sữa này sau 9 quý liên tiếp ghi nhận mức tăng trưởng âm trước đó (từ quý I/2021).

Lũy kế nửa đầu năm nay, Vinamilk đạt doanh thu tăng nhẹ so với cùng kỳ ở 29.154 tỷ đồng , tương đương mức bình quân 162 tỷ đồng /ngày. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế 6 tháng lại giảm gần 6%, xuống 4.126 tỷ đồng .

Năm nay, công ty sữa đầu ngành này đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 63.380 tỷ và lợi nhuận sau thuế 8.622 tỷ đồng . Như vậy, sau 2 quý đầu năm, công ty đã hoàn thành 46% mục tiêu doanh thu và 48% chỉ tiêu lợi nhuận.

CHỈ TIÊU KINH DOANH CỦA VINAMILK

Nhãn Quý I/2021 Quý II Quý III Quý IV Quý I/2022 Quý II Quý III Quý IV Quý I/2023 Quý II (ước) Doanh thu Tỷ đồng 13240 15729 16208 15834 13940 14959 16094 15081 13954 15200 Lãi sau thuế Tỷ đồng 2597 2862 2961 2213 2283 2102 2323 1869 1906 2220

Áp lực cạnh tranh ngành sữa ngày càng tăng khiến Vinamilk dần đánh mất thị phần trong những năm qua. Việc phải đổi mới và cải thiện cũng như mở rộng phạm vi phân phối, nhận diện thương hiệu cũng làm tăng chi phí marketing và quảng cáo của hãng.

Ngày 6/7 vừa qua, Vinamilk đã thay đổi bộ nhận diện thương hiệu với logo mới và 3 bộ chữ được thiết kế riêng. Công ty Chứng khoán SSI đánh giá lần tái định vị thương hiệu này là đợt tái cấu trúc lớn nhất trong một thập kỷ của Vinamilk, kỳ vọng cải thiện doanh thu và giành lại thị phần trong thời gian tới

Nhóm chuyên gia phân tích đồng thời nhận thấy chi phí đầu vào (sữa bột nhập khẩu) thấp hơn sẽ bắt đầu có tác động tích cực đến tỷ suất lợi nhuận gộp của Vinamilk kể từ quý II, qua đó nâng tỷ suất lợi nhuận gộp lên gần 40%.

Do vậy, SSI đánh giá cổ phiếu VNM khả quan hơn so với thị trường chung do tác động của chi phí đầu vào giảm và kỳ vọng công ty sữa sẽ đạt mức tăng trưởng lợi nhuận 18% so với cùng kỳ trong nửa cuối năm 2023.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán VNDirect đánh giá biên lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp sữa có khả năng được cải thiện trong năm nay do giá bột sữa (USD/tấn) - nguyên liệu sản xuất sữa - đã hạ nhiệt.