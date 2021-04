Lợi nhuận Vinamilk đi lùi

Sức tiêu thụ sụt giảm, hoạt động kinh doanh của hãng sữa Việt trong quý đầu năm cũng chịu tác động tiêu cực từ giá nguyên liệu đầu vào tăng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I của Vinamilk, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 13.190 tỷ đồng , giám 6,8% so với cùng kỳ.

Tỷ suất giá vốn trên doanh thu đạt 56,3%, tăng so với mức 53,3% của cùng kỳ. Mặc dù các chi phí đều giảm so với cùng kỳ, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty vẫn sụt giảm 8,6%, đạt 3.071 tỷ đồng . Biên lợi nhuận gộp đạt 43,6% trong kỳ cùng kỳ năm ngoái đạt 46,7%. Kết quả, Vinamilk lãi ròng 2.596 tỷ đồng , giảm 6,5% so với cùng kỳ.

Cũng trong quý I, lượng tồn kho của Vinamilk tăng 32% so với cùng kỳ đạt 6.514 tỷ đồng , trong đó khoảng một nửa là nguyên vật liệu.

Doanh thu và lợi nhuận Vinamilk theo quý

Nhãn QI/2019 QII/2019 QIII/2019 QIV/2019 QI/2020 QII/2020 QIII/2020 QIV/2020 QI/2021 Doanh thu column tỷ đồng 13189 14985 14290 14238 14153 15495 15563 14424 13190 LNST spline

2797 2903 2676 2176 2776 3084 3138 2236 2596

Năm 2021, công ty sữa thận trọng với kế hoạch doanh thu khi đặt mục tiêu tăng 4%, đạt 62.160 tỷ đồng . Lợi nhuận sau thuế cũng gần như đi ngang so với năm ngoái với mục tiêu 11.120 tỷ đồng .

Chia sẻ tại đại hội cổ đông thường niên mới đây, bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc Vinamilk, cho biết sức mua giảm là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến kế hoạch kinh doanh của Vinamilk trong năm nay.

Tại Vinamilk, bà Liên cho biết doanh số tháng 1 của công ty khá tốt tuy nhiên dưới tác động của đợt dịch bùng phát cuối tháng 2, sức tiêu thụ sữa chịu ảnh hưởng tiêu cực.

Vinamilk cho biết tăng trưởng xuất khẩu trong quý I đạt 8% tuy nhiên 85% doanh thu của hãng sữa đến từ thị trường nội địa. Đại diện Vinamilk cũng dẫn số liệu Neilsen cho biết ngành sữa trong nước ước giảm 8% trong quý I.

Ngoài ra, giá nguyên vật liệu tăng cũng tác động đáng kể đến biên lợi nhuận của Vinamilk. Công ty cho biết giá bột sữa, đường đã tăng lên đáng kể từ cuối năm 2020.

Trong báo cáo cập nhật mới đây, công ty chứng khoán VCBS dẫn số liệu từ Global Dairy Trade cho biết giá sữa bột gầy và sữa bột nguyên kem đang tăng lại sau khi chạm đáy ngắn hạn vào cuối tháng 4/2020. Mức tăng sữa bột nguyên kem ước cao hơn 20-25% so với giá trung bình vào năm 2020.

Trong khi đó, ban lãnh đạo Vinamilk cho biết đã chủ động nguyên liệu đến tháng 6, kỳ vọng giá nguyên liệu sẽ giảm vào cuối quý IV. Đại diện hãng sữa cũng cho biết họ sẽ theo sát biến động giá thương thảo và ký hợp đồng với nhà cung cấp ở mức giá tốt nhất.

Tuy nhiên trước diễn biến giá nguyên liệu dự kiến tăng mạnh trong quý II, tỷ suất lợi nhuận năm 2021 của Vinamilk có thể bị ảnh hưởng, theo đánh giá của VCBS.