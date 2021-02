Lợi nhuận trước thuế năm 2020 của Nam A Bank vượt 1.000 tỷ đồng

Năm 2020, lợi nhuận trước thuế của Nam A Bank đạt hơn 1.005 tỷ đồng, tăng 8,75% so với cuối năm 2019. Các chỉ tiêu kinh doanh khác đều đạt và vượt so với kế hoạch.

Năm 2020, Nam A Bank chú trọng củng cố hoạt động, tập trung mọi nguồn lực nhằm nâng cao năng lực quản trị, đổi mới sản phẩm dịch vụ dựa trên yếu tố cốt lõi là công nghệ, từ đó cung cấp các giải pháp tài chính an toàn, hiệu quả cho khách hàng. Với định hướng hoạt động này, Nam A Bank vượt qua những khó khăn chung và hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh quan trọng.

Tính đến ngày 31/12/2020, các chỉ tiêu trọng yếu của Nam A Bank đạt mức tăng trưởng vượt kế hoạch năm, nhiều chỉ tiêu tăng mạnh so với cuối năm 2019. Cụ thể, tổng tài sản đạt hơn 134.000 tỷ đồng (tăng hơn 41% so với cuối năm 2019), cho vay khách hàng đạt 89.000 tỷ đồng (tăng hơn 32%), huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt hơn 105.000 tỷ đồng (tăng 40%), chứng khoán đầu tư đạt hơn 20.000 tỷ đồng (tăng 173%), lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.005 tỷ đồng (tăng 8,75% so với cuối năm 2019).

Các chỉ tiêu khác như thu nhập lãi thuần đạt hơn 2.600 tỷ đồng (tăng hơn 19% so với cuối năm 2019). Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán đầu tư có sự tăng trưởng khởi sắc, như lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt hơn 46 tỷ đồng (tăng hơn 87%), lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt gần 196 tỷ đồng (tăng hơn 69%)…

Về quản trị rủi ro, Nam A Bank hoàn thành sớm trụ cột 2 theo chuẩn Basel II, đồng thời tiếp tục chú trọng củng cố nền tảng hoạt động, định hướng phát triển bền vững và hiệu quả. Chất lượng tín dụng năm 2020 được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ nợ xấu được duy trì và kiểm soát theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các chỉ tiêu của Nam A Bank tiếp tục tăng trưởng khả quan. Đây là minh chứng cho thấy vai trò quan trọng của chiến lược phát triển ngân hàng số tại Nam A Bank, góp phần giúp ngân hàng duy trì hoạt động ổn định.

Nam A Bank thuộc top ngân hàng dẫn đầu trong chuyển đổi số, khi ghi dấu ấn trên thị trường tài chính ngân hàng Việt với nhiều sản phẩm nổi bật về công nghệ. Riêng năm 2020, Nam A Bank triển khai robot OPBA vào giao dịch trên toàn hệ thống; triển khai ứng dụng định danh khách hàng điện tử eKYC vào giao dịch; triển khai đặt lịch online qua Open Banking…

Song song đó, trên nền tảng Open Banking, Nam A Bank còn có nhiều trang thiết bị hiện đại giúp khách hàng giao dịch đa kênh với loạt tính năng toàn diện. Việc đầu tư vào công nghệ giúp Nam A Bank tiết giảm chi phí vận hành, cải thiện năng suất nhờ tính chuẩn xác cao trong thực hiện giao dịch, khả năng thu thập và xử lý lượng lớn thông tin khách hàng.

Nhằm đáp ứng nhu cầu sản phẩm tài chính đến từng người dân địa phương, Nam A Bank tiếp tục phủ sóng thương hiệu tại các tỉnh thành trọng điểm. Năm 2020, Nam A Bank khai trương 4 chi nhánh tại các tỉnh Nghệ An, Bình Thuận, Bạc Liêu, Đồng Tháp. Dự kiến quý I năm nay, Nam A Bank tiếp tục khai trương chi nhánh mới tại Thừa Thiên Huế. Tất cả địa điểm kinh doanh của Nam A Bank đều nằm ở vị trí đẹp, không gian sang trọng, hiện đại nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi đến giao dịch.

Không chỉ vượt qua nhiều khó khăn để duy trì mức tăng trưởng ổn định, Nam A Bank còn là một trong những ngân hàng tiên phong trong các hoạt động “chia khó” cùng khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ngân hàng triển khai nhiều chương trình cho vay ưu đãi như “Happy finance”; “Happy teacher - Happy doctor”; “Happy farmer”; gói ưu đãi “Nam A Bank chung tay khắc phục Covid-19”…; đồng thời thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất huy động để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp.

Đại diện Nam A Bank cho biết: “Khép lại năm tài chính 2020, ngân hàng không chỉ vượt qua khó khăn do dịch bệnh toàn cầu, mà còn chinh phục thành công các mục tiêu chiến lược của giai đoạn 2016-2020. Sắp tới, Nam A Bank tập trung cải thiện hiệu quả hoạt động và nâng cao tính minh bạch trong quản trị điều hành, đồng thời đặt mục tiêu tăng trưởng nhanh quy mô hoạt động”.

Theo đó, giai đoạn 2021-2025, Nam A Bank định hướng chiến lược thông qua 4 hoạt động chủ chốt, gồm triển khai đồng thời chiến lược bán lẻ dựa trên nền tảng công nghệ; tiếp tục kết hợp công nghệ với yếu tố nhân lực; đảm bảo quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho các cổ đông, tạo môi trường làm việc hấp dẫn cho người lao động; minh bạch và an toàn trong mọi hoạt động, chủ động áp dụng các chuẩn mực, hệ thống quốc tế về quản trị doanh nghiệp.

Với những định hướng chiến lược này, Nam A Bank xây dựng tầm nhìn trở thành ngân hàng tiên phong triển khai mô hình tài chính toàn diện, dựa trên 2 trụ cột chính là năng lượng tái tạo và số hóa tài chính.