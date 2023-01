Lợi nhuận quý IV/2022 của Microsoft giảm 12%

Tăng trưởng doanh số của Microsoft trong quý IV/2022 chỉ đạt mức 2% - thấp nhất trong vòng 6 năm trở lại đây, trong khi lợi nhuận cùng quý thậm chí còn giảm tới 12%.

Theo CNN, doanh thu của gã khổng lồ công nghệ trong quý IV/2022 là 52,7 tỷ USD - tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng thấp hơn một chút so với dự đoán của các nhà phân tích. Mức tăng của quý này cũng là mức tăng thấp nhất trong vòng 6 năm trở lại đây. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là lợi nhuận ròng quý IV của công ty chỉ đạt 16,4 tỷ USD - giảm 12% so với cùng kỳ 2022.

Báo cáo thu nhập này được công bố vào thời điểm hỗn loạn đối với Microsoft nói riêng và toàn bộ ngành công nghệ nói chung, khi làn sóng cắt giảm nhân sự công nghệ đang bùng nổ. Tuần trước, Microsoft đã công bố kế hoạch cắt giảm 10.000 nhân viên để giảm bớt chi phí cho công ty trong tình hình kinh tế ảm đạm.

Doanh thu của Microsoft tăng trưởng chậm do nhu cầu của người tiêu dùng đã suy giảm. Ảnh: CNN.

Được biết, nguyên nhân khiến doanh thu tăng chậm là nhu cầu về phần mềm và máy tính cá nhân (PC) của người tiêu dùng đã giảm nhiều so với thời kỳ đại dịch. Theo công ty tư vấn Gartner, các lô hàng PC của Microsoft đã giảm tới 28% trong quý IV/2022 - mức giảm lớn nhất trong vòng 3 thập kỷ trở lại đây.

Trong báo cáo thu nhập vừa công bố, Microsoft đã ghi nhận doanh thu giảm từ các hoạt động OEM Windows, Xbox và một số dòng dịch vụ khác. Ngoài ra, công ty này cũng phải chịu khoản chi phí 800 triệu USD để đền bù cho các nhân viên bị sa thải trong quý này.

Tuy nhiên, báo cáo thu nhập vẫn có một số điểm sáng. Doanh thu từ dịch vụ điện toán đám mây - lĩnh vực trọng tâm của Microsoft trong những năm gần đây - đã tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Cổ phiếu của gã khổng lồ công nghệ cũng tăng 4% trong phiên giao dịch sau khi tin tức tốt này được tung ra.

Đầu tuần vừa rồi, Microsoft còn xác nhận rằng họ đang đầu tư hàng tỷ USD vào OpenAI - chủ sở hữu của siêu chatbot ChatGPT đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội thời gian gần đây. Gã khổng lồ công nghệ cũng đang tìm cách tích hợp ChatGPT vào công cụ tìm kiếm Bing của mình, nhằm giành trước lợi thế so với dịch vụ tìm kiếm được ưa chuộng nhất thế giới là Google - hiện nằm dưới sự quản lý của tập đoàn Alphabet.