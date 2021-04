Lợi nhuận quý I của MSB tăng 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái

Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I. Theo đó, lợi nhuận trước thuế của MSB đạt 1.147 tỷ đồng, gấp 4 lần số liệu cùng kỳ năm trước.

Trong quý I, MSB đã ghi nhận tổng doanh thu thuần hơn 2.064 tỷ đồng , tăng 63,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 1.419 tỷ đồng , tăng 58,8% và đóng góp 68,7% tổng doanh thu thuần của MSB. Tăng trưởng của thu nhập lãi thuần chủ yếu đến từ tệp khách hàng và quy mô danh mục cho vay.

Bên cạnh điểm sáng từ tăng trưởng lãi thuần, chi phí hoạt động của MSB cho thấy dấu hiệu tích cực khi giảm mạnh 20% về mức 712,9 tỷ. Tỷ lệ chi phí trên tổng thu nhập (CIR) giảm về mức 34,5% so với mức 70% quý I/2020.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I, tổng tài sản của MSB ở mức xấp xỉ 187.000 tỷ đồng .

Từ những tăng trưởng tích cực trên, MSB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.147 tỷ đồng , cao gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2020, đạt 35% kế hoạch lợi nhuận năm nay do đại hội đồng cổ đông thông qua (3.280 tỷ). Tính đến 31/3, đây cũng là quý kinh doanh có lợi nhuận cao nhất của ngân hàng trong nhiều năm qua dù MSB chưa ghi nhận khoản thu nhập phí từ việc ký kết hợp đồng bảo hiểm với Prudential.

Đến cuối tháng 3, tiền gửi của khách hàng tại MSB đạt khoảng 91.800 tỷ, tăng gần 5% so với đầu năm và tăng 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng 15,88% so với đầu năm và tăng 68,68% so với cùng kỳ năm trước, đạt 29,7 nghìn tỷ đồng , chiếm tỷ trọng 32,34% trong tổng tiền gửi.

Công bố báo cáo tài chính quý I của MSB ghi nhận những số liệu tích cực.

Tăng trưởng tín dụng quý I cũng đạt 10,49%, tập trung vào các lĩnh vực có tiềm năng phát triển dài hạn và phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch như y tế, giáo dục, năng lượng tái tạo… Tỷ lệ nợ xấu đến cuối tháng 3 ở mức 1,95%, kiểm soát chặt chẽ dưới 2% tổng dư nợ cho vay.

MSB là một những ngân hàng có nợ quá hạn liên quan Covid-19 phải cơ cấu thấp nhất thị trường. Trong đó, tính đến hết quý I, số dư nợ được ngân hàng cơ cấu theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của NHNN là 472 tỷ, tương đương số dư nợ liên quan đến khách hàng được cơ cấu là hơn 1.200 tỷ đồng .

Tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 41 tại ngày 31/3 đạt 9,64%, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 32,24%, tuân thủ các tiêu chuẩn của Ngân hàng Nhà nước. Các tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROAE) và tổng tài sản (ROAA) lần lượt là 16,36% và 1,56%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) cộng dồn 4 quý gần nhất đạt 2.500 đồng/cổ phiếu.

Với diễn biến giao dịch tích cực kể từ khi niêm yết, cổ phiếu MSB cũng đạt các tiêu chí lựa chọn và lọt vào VN Diamond trong đợt xét duyệt tháng 4 với tỷ trọng khoảng 1,6% danh mục. Cổ phiếu MSB niêm yết từ tháng 12/2020 và đang giao dịch ở mức giá quanh 21.000-22.000 đồng, tăng trưởng 46% so với giá tham chiếu ngày chào sàn. So sánh với giá cổ phiếu ngành ngân hàng thì mức giá giao dịch hiện tại của MSB thấp hơn trung bình thị trường khi định giá theo PE và PB (các chỉ số định giá phổ biến của thị trường chứng khoán).

Kế hoạch trả cổ tức 30% bằng cổ phiếu của MSB đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và dự tính triển khai trong quý III khi có phê duyệt của cơ quan quản lý.

Với tầm nhìn trở thành một trong những ngân hàng đi đầu về trải nghiệm khách hàng, MSB xác định mục tiêu dài hạn với chiến lược số hóa từng phần ngân hàng hiện hữu. Bước khởi đầu cho định hướng chiến lược này là xây dựng một nhà máy số - Digital Factory với tham vọng chuyển dịch quy trình hệ thống cứng nhắc, phức tạp thành những quy trình dựa trên hành trình khách hàng được tái thiết kế hoàn tất từ đầu đến cuối; chuyển dịch từ những công việc thủ công, giấy tờ tốn nhiều thời gian trở thành quá trình trình số hóa trọn vẹn được triển khai tức thì…

Để hỗ trợ chiến lược chuyển đổi số toàn diện mà ngân hàng đang theo đuổi trong giai đoạn 2020-2025, MSB cũng đã khởi động dự án xây dựng nền tảng core-baking mới trong tháng 4. Nền tảng mới này được áp dụng những công nghệ hiện đại tương thích với thế giới số hiện nay: Thiết kế theo chuẩn mở, mềm dẻo, linh hoạt, khả năng tự làm chủ cao và chi phí thấp.