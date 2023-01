Lợi nhuận Nam Long giảm mạnh

Doanh thu thuần năm 2022 của chủ đầu tư bất động sản này chỉ giảm 17% so với năm 2021 nhưng gánh nặng chi phí và sự sụt giảm nguồn lãi khác khiến lợi nhuận sau thuế giảm đến 41%.

Báo cáo tài chính quý IV/2022 của Công ty CP Đầu tư Nam Long (Mã: NLG) cho thấy doanh thu thuần trong 3 tháng cuối năm chỉ đạt hơn 1.629 tỷ đồng , giảm 63% so với cùng kỳ năm trước. Lãi gộp theo đó cũng giảm 47%, còn 814 tỷ đồng . Doanh nghiệp lý giải do giảm doanh thu bán căn hộ so với cùng kỳ năm 2021.

Tuy nhiên, doanh thu tài chính trong cùng kỳ của Nam Long lên đến gần 307 tỷ đồng , cao gấp 5,5 lần con số của quý IV/2021. Hoạt động liên doanh liên kết cũng đem về khoản lãi 22 tỷ đồng thay vì lỗ 3,7 tỷ đồng như cùng kỳ năm 2021. Song song đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 51% và 10,4%.

Những chỉ số này giúp ông lớn bất động sản lãi sau thuế gần 590 tỷ đồng , chỉ giảm 23% so với cùng kỳ năm 2021.

LỢI NHUẬN CÁC QUÝ GẦN ĐÂY CỦA NAM LONG

Nhãn I/2019 II/2019 III/2019 IV/2019 I/2020 II/2020 III/2020 IV/2020 I/2021 II/2021 III/2021 IV/2021 I/2022 II/2022 III/2022 IV/2022 Lãi sau thuế Tỷ đồng 151 133.4 162.8 559.6 117 67.9 63 633 365 48 -95 768.6 33 111 50.9 589.7

Lũy kế cả năm 2022, Nam Long thu về gần 4.339 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 17% so với năm trước đó. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn giảm đến 41% lợi nhuận sau thuế, chỉ còn khoảng 865,5 tỷ đồng .

Lý do là hàng loạt chi phí đều tăng cao, đơn cử như chi phí hoạt động tài chính tăng gần 77%, trong đó chi phí lãi vay tăng 44% lên đến hơn 147,6 tỷ đồng . Chi phí khác cũng tăng mạnh 2,4 lần.

Trong khi đó, phần lãi trong công ty liên doanh và liên kết vốn đạt hơn 91 tỷ đồng trong năm 2021 nay chỉ còn hơn 24,5 tỷ đồng trong năm 2022. Lợi nhuận khác cũng giảm đáng kể, chỉ còn gần 28,8 tỷ đồng , trong khi năm 2021 lên đến gần 435 tỷ đồng .

Theo giải trình của Nam Long, khoảng 94% tổng doanh thu trong năm, tương đương 4.083 tỷ đồng , được đóng góp từ doanh thu bán nhà và căn hộ tại các dự án trọng điểm là Akari và Southgate. Lợi nhuận thuần giảm chủ yếu do trong năm 2021, nhóm công ty ghi nhận lãi từ việc mua lại dự án Waterfront Đồng Nai (nay còn gọi là Izumi City).

Với cổ đông của công ty, báo cáo tài chính cho biết lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) năm 2022 đạt 1.339 đồng, giảm đáng kể so với con số 3.099 đồng của năm 2021.

Trước đó, báo cáo cập nhật về Nam Long của Chứng khoán KIS Việt Nam (KISVN) hồi cuối năm 2022 đã nhìn nhận doanh số hợp đồng của Nam Long gặp khó trong năm. Do đó, công ty bất động sản này đã điều chỉnh giảm kế hoạch doanh số hợp đồng năm 2022 từ 23.300 tỷ đồng xuống còn 12.300 tỷ đồng .

Kết quả kinh doanh cả năm của Nam Long dự báo có thể đạt 6.000 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận ròng 905 tỷ đồng , giảm so với kế hoạch 7.151 tỷ đồng doanh thu và 1.206 tỷ đồng lãi ròng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Ban lãnh đạo Nam Long cho biết khung pháp lý chậm hoàn thiện hơn dự kiến và thiếu các khoản hỗ trợ cho vay mua nhà, đặc biệt tại các dự án Khu đô thị Nam Long Cần Thơ, Izumi City đã làm giảm mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên thực tế, kể cả khi đã điều chỉnh giảm mục tiêu kinh doanh, kết thúc năm 2022, Nam Long cũng chỉ hoàn thành 72,3% kế hoạch doanh thu và 61,4% kế hoạch lãi ròng.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Nam Long đạt 27.088 tỷ đồng , tăng gần 15% sau một năm. Phần tăng lên chủ yếu đến từ các khoản phải thu ngắn hạn tăng 85%, tài sản cố định tăng gấp 2 lần, tài sản dở dang dài hạn tăng 6,4 lần, đầu tư tài chính dài hạn cũng tăng 2,5 lần. Tiền và tương đương tiền đang có hơn 3.773 tỷ đồng .

Trong năm nay, ban lãnh đạo Nam Long cho biết cần đáo hạn nợ 762 tỷ đồng , năm 2024 là 950 tỷ đồng và năm 2025 là 1.380 tỷ đồng . Kế hoạch kinh doanh và dòng tiền của Nam Long đảm bảo để trả các khoản nợ này.