Lợi nhuận Dabaco tiếp đà suy giảm

Với 112 tỷ đồng lãi ròng trong 3 tháng cuối năm 2021, Dabaco có quý suy giảm lợi nhuận thứ 3 liên tiếp và mức lãi ròng thấp nhất trong năm dù doanh thu vượt mốc 3.000 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2021, đánh dấu lần đầu tiên doanh thu một quý của công ty này vượt mốc 3.000 tỷ đồng . Tuy nhiên, trái ngược với đà của doanh thu, lợi nhuận ròng nhà chăn nuôi và sản xuất thức ăn chăn nuôi đến từ Bắc Ninh này lại tiếp tục suy giảm.

Cụ thể, trong quý cuối cùng của năm 2021, Dabaco ghi nhận 3.061 tỷ đồng doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức doanh thu cao nhất công ty từng ghi nhận trong một quý.

Tuy nhiên, giá vốn tăng mạnh hơn doanh thu khiến biên lãi gộp giảm mạnh trong kỳ này, chỉ đạt 12,1%, so với mức 20,5% cùng kỳ năm trước. Kết quả là lãi gộp của công ty chăn nuôi này giảm 37%, đạt gần 370 tỷ đồng .

Dù đã tiết giảm đáng kể chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng, nhưng đà sụt giảm lãi gộp kể trên đã tác động tiêu cực tới lợi nhuận doanh nghiệp thu về.

Kết quả là Dabaco chỉ ghi nhận gần 164 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý IV/2021, giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm trước. Khoản lãi ròng sau thuế công ty này ghi nhận được cũng giảm 58%, đạt 112 tỷ đồng .

Không chỉ giảm mạnh so với cùng kỳ, mức lợi nhuận kể trên còn là con số thấp nhất Dabaco thu về được trong năm 2021. Đồng thời là quý suy giảm lợi nhuận thứ 3 liên tiếp của nhà chăn nuôi này.

LỢI NHUẬN CỦA DABACO ĐANG SUY YẾU Kết quả kinh doanh hàng quý của Dabaco Nhãn I/2019 II III IV I/2020 II III IV I/2021 II III IV Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng 20 7.5 19.4 258 349 401 387 263 365 215 138 112

Theo lãnh đạo công ty, nguyên nhân chính khiến lợi nhuận sau thuế giảm 58% trong quý vừa qua là do kinh tế trong nước tiếp tục trải qua nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.

Trong đó, nhóm doanh nghiệp nông nghiệp phải đối mặt với khó khăn kép về dịch bệnh trên cả người và vật nuôi.

Ngoài ra, sức mua trên thị trường giảm mạnh, lưu thông hàng hóa chậm, dẫn tới sản lượng và giá gia súc, gia cầm giảm mạnh, dẫn tới kết quả sản xuất kinh doanh của Dabaco giảm mạnh.

Lũy kế cả năm 2021, doanh nghiệp của đại gia Nguyễn Như So ghi nhận 10.812 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 8% so với 2020, nhưng do biên lãi gộp giảm mạnh, lãi ròng công ty thu về đã giảm tới 41%, còn 830 tỷ đồng .

Trong năm 2022, ban lãnh đạo Dabaco dự báo nền kinh tế và sức tiêu thụ của thị trường vẫn chưa thể trở lại bình thường khi dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của các biến thể mới. Bên cạnh đó, sự đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất, chế biến, tiêu thụ cũng ảnh hưởng tới các doanh nghiệp chăn nuôi.

Ngoài ra, Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) cho biết hiện có trên 40 quốc gia tại châu Âu, châu Á, châu Phi đã ghi nhận các đợt bùng phát cúm gia cầm lớn kể từ tháng 5/2021. Tại Việt Nam, các ổ dịch cúm gia cầm và dịch tả lợn châu Phi có dấu hiệu bùng phát trở lại tại nhiều địa phương đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức nuôi tái đàn.

Vì vậy, Dabaco kỳ vọng doanh thu cả năm nay đạt khoảng 22.558 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 918 tỷ đồng . So với năm 2021, doanh thu dự kiến cả năm nay tăng tới 108% nhưng lợi nhuận chỉ tăng 11%.