Lợi nhuận của Vincom Retail tiếp tục tăng trong quý II

Chủ chuỗi trung tâm thương mại Vincom vẫn ghi nhận lợi nhuận tăng 13% trong quý và tăng 40% nửa đầu năm.

Công ty CP Vincom Retail (VRE) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu sụt giảm nhưng lợi nhuận vẫn tăng trưởng hai chữ số.

Cụ thể, trong 3 tháng của quý II, nhà phát triển và vận hành chuỗi trung tâm thương mại Vincom của Tập đoàn Vingroup ghi nhận 1.510 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước.

Số sụt giảm tập trung hầu hết ở mảng chuyển nhượng bất động sản khi chỉ mang về 95 tỷ đồng cho công ty kỳ này, tương đương mức giảm ròng gần 200 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và hoạt động cung cấp dịch vụ vẫn ghi nhận tăng trưởng dương.

Ngoài ra, quý II năm nay, công ty con của Vingroup còn ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp đôi, đạt gần 120 tỷ đồng nhờ tăng lãi tiền gửi, tiền cho vay và các khoản đặt cọc của đối tác.

Nhờ chỉ số này mà Vincom Retail vẫn ghi nhận khoản lãi trước thuế tăng 8% trong quý, đạt 483 tỷ đồng . Lợi nhuận sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà phát triển bất động sản này là 388 tỷ, tăng 13%.

Vincom Retail đang quản lý 80 trung tâm thương mại Vincom trên cả nước với hơn 1,7 triệu m2 diện tích sàn bán lẻ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tuy vậy, nếu so với giai đoạn trước dịch, mức lãi ròng Vincom Retail thu về trong quý vừa qua chỉ vẫn giảm gần một nửa. Cũng trong quý II vừa qua, Vincom Retail cho biết đã hỗ trợ các khách hàng thuê trung tâm thương mại hơn 350 tỷ đồng do tác động của dịch Covid-19.

Tính chung 6 tháng, ông chủ chuỗi trung tâm thương mại Vincom đạt 3.737 tỷ doanh thu và lãi sau thuế 1.169 tỷ đồng , tăng lần lượt 13% và 40% so với năm 2020.

Năm nay, công ty đặt kế hoạch doanh thu 9.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế 2.500 tỷ đồng , tăng 8% và 5% so với năm 2020. Như vậy, sau nửa đầu năm, công ty mới hoàn thành 41% chỉ tiêu doanh thu và gần 47% kế hoạch về lợi nhuận.

Tính đến cuối tháng 6, Vincom Retail đang quản lý và vận hành 80 trung tâm thương mại tại 43 tỉnh, thành trên toàn quốc với tổng diện tích sàn bán lẻ xấp xỉ 1,7 triệu m2.

LỢI NHUẬN HÀNG QUÝ CỦA VINCOM RETAIL Nguồn: BCTC DN Nhãn I/2018 II III IV I/2019 II III IV I/2020 II III IV I/2021 II LNST tỷ đồng 541 620 555 689 612 639 717 883 492 343 572 974 781 388

Bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh năm nay, nhà phát triển bất động sản này vẫn dự kiến cung cấp ra thị trường gần 100.000 m2 diện tích sàn bán lẻ, nâng tổng diện tích sàn quản lý lên trên 1,8 triệu m2.

Với việc là nhà phát triển bất động sản trung tâm thương mại lớn nhất cả nước, Vincom Retail hiện có tổng tài sản cân đối với nguồn vốn trên 37.900 tỷ đồng . Trong đó, nợ phải trả của doanh nghiệp chỉ vào khoảng 7.400 tỷ, còn lại là vốn chủ sở hữu.

Riêng vốn điều lệ của doanh nghiệp này đã là 23.288 tỷ đồng . Đến ngày 30/6, công ty này vẫn còn 9.142 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Do là doanh nghiệp thuộc nhóm chịu ảnh hưởng lớn từ dịch Covid-19, kết quả kinh doanh năm nay của Vincom Retail tăng chủ yếu do nền so sánh năm 2020 thấp vì là năm đầu chịu ảnh hưởng bởi dịch. Nếu so với những năm trước, mức lợi nhuận của nhà phát triển bất động sản này năm nay vẫn ở mức thấp.

Chính điều này đã ảnh hưởng đến thị giá cổ phiếu VRE trên thị trường chứng khoán. Với mức giá 27.200 đồng/cổ phiếu (cuối ngày 28/7), VRE đã giảm hơn 14% từ đầu năm đến nay bất chấp thị trường chứng khoán ghi nhận xu hướng tăng mạnh giai đoạn này.