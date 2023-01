Lợi nhuận của Vinamilk xuống thấp nhất 7 năm

Năm 2022, nhà sản xuất sữa lớn nhất thị trường trong nước ghi nhận lợi nhuận sụt giảm xuống mức 8.578 tỷ đồng - thấp nhất trong 7 năm qua.

Công ty CP Sữa Việt Nam - Vinamilk (VNM) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận đều sụt giảm. Theo đó, doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng trong quý IV đạt 15.068 tỷ đồng , giảm 5% so với cùng kỳ.

Đóng góp nhiều nhất vào mức doanh thu này vẫn là từ thị trường nội địa với 12.800 tỷ đồng . Đồng thời, thị trường nước ngoài đem về 2.269 tỷ đồng bao gồm xuất khẩu đạt 1.088 tỷ đồng và các chi nhánh nước ngoài đạt 1.181 tỷ đồng .

Các chi nhánh nước ngoài tiếp tục là đầu tàu tăng trưởng cho hoạt động kinh doanh quốc tế của Vinamilk trong quý IV. Trong đó, Driftwood ghi nhận tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ trên 30% và Angkormilk trên 10% trong năm 2022.

Bên cạnh đó, trong 3 tháng cuối năm 2022, giá vốn bán hàng tăng gần 200 triệu đã khiến lợi nhuận gộp ông lớn ngành sữa này thu về giảm 15% so với cùng kỳ, đạt 5.846 tỷ đồng . Doanh thu tài chính trong 3 tháng cuối năm của công ty đạt 379 tỷ đồng , tăng 17% so với cùng kỳ, nhưng chi phí tài chính lại tăng mạnh lên 207 tỷ đồng , gấp 2,3 lần so với cùng kỳ trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ.

Sau khi trừ các chi phí, nhà sản xuất sữa lớn nhất thị trường trong nước ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.869 tỷ đồng , giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế cả năm 2022, Vinamilk ghi nhận doanh thu thuần đạt 59.956 tỷ đồng , giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận sau thuế đạt 8.578 tỷ đồng , giảm 19% so với năm 2021, tương đương hơn 23 tỷ mỗi ngày.

LỢI NHUẬN CỦA VINAMILK XUỐNG DƯỚI MỨC 9.000 TỶ SAU 7 NĂM

Nhãn 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Doanh thu thuần tỷ đồng 46965 51135 52629 56318 59636 60919 59956 Lợi nhuận sau thuế

9364 10278 10206 10554 11235 10633 8578

Năm 2022, Vinamilk đặt mục tiêu doanh thu đạt 64.070 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9.770 tỷ đồng . Với kết quả kinh doanh trên, chủ thương hiệu sữa Vinamilk hoàn thành 94% kế hoạch tổng doanh thu và 88% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của ông lớn ngành sữa đạt 48.843 tỷ đồng , giảm 9% so với đầu năm; tổng nợ phải trả 15.666 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu gần 32.817 tỷ đồng .

Về cơ cấu nợ, Vinamilk đang sở hữu khối nợ phải trả trị giá 15.666 tỷ đồng , giảm 10% so với đầu kỳ. Trong đó, nợ vay đến cuối kỳ là 4.933 tỷ đồng , chủ yếu là vay ngắn hạn với chi phí lãi vay cả năm khoảng 166 tỷ đồng .

Công ty này dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 gần 40% tính trên mệnh giá và trên 90% tính trên lợi nhuận phân phối cho cổ đông công ty mẹ (đã chốt danh sách tạm ứng cổ tức 2 đợt trong năm 2022, đợt cuối sẽ thực hiện sau Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào tháng 4).