Lối ngoặt của một tội phạm trở thành cảnh sát Mỹ

Cuốn "From Thief to Chief: A Self-Portrait of Juvenile Delinquency and Rehabilitation" là những chia sẻ của Kevin Lowry từ một tên tội phạm trở thành cảnh sát hàng đầu.

Đó là năm 1974. Rắn bò quanh tầng hầm của một tòa nhà chung cư được chính phủ trợ cấp ở Flushing, ngoại ô New York, Mỹ nơi sáu thanh niên, thành viên của một băng đảng địa phương, có tên là Gia đình, đang say sưa trong hơi thuốc. Lowry khi còn là tội phạm năm 1974. Ảnh: NYPD. Kevin Lowry là một trong những thủ lĩnh của nhóm này và không ngờ rằng cuộc đời của mình sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, trở thành một cảnh sát hàng đầu ở hạt Nassau, New York. Lowry, hiện 63 tuổi, nói với tờ The Post: "Tôi đã đấu tranh với lòng tự trọng và cố gắng trở thành điều mà lúc đầu tôi không phải như vậy". Và hành trình chuyển mình đầy nỗ lực này đã được ghi lại trong cuốn From Thief to Chief: A Self-Portrait of Juvenile Delinquency and Rehabilitation. Tác phẩm này được nhà sách Book Baby ra mắt ngày 24/12. Ảnh: Amazon. "Mẹ tôi là một người nghiện thuốc Valium (một loại thuốc dùng để giảm căng thẳng thần kinh-pv) và cha tôi uống rượu mỗi ngày. Cả hai đều là đối tượng thực hiện bạo lực gia đình. Điều đó khiến tôi phải ra ngoài để tìm kiếm niềm an ủi. Tôi đã tìm thấy nó trên đường phố", Lowry nói với The Post. Lowry đã tham gia lập ra một nhóm trẻ em trong khu phố của mình, hoạt động loanh quanh Công viên Flushing Meadows và lấy tên là Gia đình. Một trong những mục tiêu của nhóm này là đột nhập vào các hộp đựng tiền xu của máy giặt trong tòa nhà chung cư hay lấy trộm túi từ xe của anh chàng thu tiền trong khu. Họ kiếm được 3.000 USD hoặc hơn và đưa họ vào thế giới của những kẻ ăn cắp vặt. Cuộc sống ngày càng trở nên nguy hiểm khi nhóm ăn cắp của những tay buôn bán ma tuý là đối thủ của nhau. Lowry đã từng tránh bị bắt bằng cách nuốt chút ma tuý mà anh ta có trong túi. "Thật khó để nói rằng tôi đã hưng phấn đến mức nào sau khi nuốt nó", Lowry nhớ lại. Nhưng cuối cùng, Lowry phải ra quyết định từ bỏ con đường này và điều đó khiến anh rời xa nhóm Gia đình. Lowry thuyết phục cha mẹ chuyển nhà khỏi Flushing đến Bayside, Queens. "Nếu không, tôi đã chết rồi", anh chia sẻ. Nơi ở mới cách chỗ cũ chỉ 10 phút di chuyển nhưng thế là đủ xa. Lowry, lúc đó gần 18 tuổi, nói: "Tôi không bao giờ gặp lại những người bạn trong băng đảng cũ của mình nữa". Sau đó anh nhận những công việc lao động lương thiện như nhân viên vận hành thang máy hay bảo vệ khi theo học đại học, lấy hai bằng (cử nhân xã hội học của Đại học St. John's và bằng thạc sĩ tư pháp hình sự của C.W. Post). Vượt qua mọi khó khăn, anh quyết định trở thành cảnh sát. Anh nói: "Có nhiều điều lãng mạn và thú vị trên đường phố. Sở cảnh sát đã hứa với tôi là được trải nghiệm những điều đó và là cơ hội để làm điều tốt. Bạn phải ở phía lẽ phải". Lowry (giữa) luôn nghiêm túc và nỗ lực trong cương vị cảnh sát. Ảnh: Kevin Lowry. Vì những thay đổi tích cực mà anh ấy đã thực hiện trong cuộc sống của mình, Sở Cảnh sát hạt Nassau đã chọn cách bỏ qua hồ sơ tội phạm của Lowry và vào năm 1982, Lowry trở thành một sĩ quan tuần tra. Trong 26 năm tiếp theo, anh ấy đã làm việc đầy nỗ lực và đi đến vị trí cảnh sát trưởng ba sao và sắp xếp thời gian theo học trường St. John's ban đêm để lấy bằng luật. Cho tới nay, sau khi nghỉ hưu được 10 năm, Lowry đang sở hữu một công ty bán bảo hiểm ô tô cho các khách hàng doanh nghiệp. Lowry cũng đã kết hôn và là cha của hai đứa con. Chia sẻ về cuốn sách mới, Lowry nói với The Post rằng anh "mang ơn Sở Cảnh sát hạt Nassau vì đã cho tôi một cơ hội" và cuộc sống trước đó đã giúp anh thành công trên cương vị là một người thực thi pháp luật: "Tôi biết kẻ xấu sẽ làm gì vì bản thân tôi đã làm điều đó. Câu chuyện của tôi là về cơ hội thứ hai chúng ta có được. Chúng ta cần tôn vinh những người chủ động xoay chuyển tình thế cuộc sống của họ".