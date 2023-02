Lỗi nghiêm trọng từ bài báo do AI viết

Ngay trong bài viết đầu tiên trên tạp chí Men's Journal, AI đã tạo ra lỗi nghiêm trọng về mặt khoa học, buộc đơn vị xuất bản phải cải chính.

Bài viết do AI tạo ra mắc sai lầm nghiêm trọng về testosterone ở nam giới. Ảnh: WNIP.

Đầu tháng 2, Sports Illustrated và Men's Journal thông báo bắt đầu đăng các bài viết do AI tạo ra. Khi đó, CEO Arena Group, chủ sở hữu 2 tạp chí, cam kết với độc giả rằng chất lượng nội dung sẽ không bị suy giảm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy điều ngược lại.

Sau khi bài viết đầu tiên do AI soạn có tên "What All Men Should Know About Low Testosterone", được đăng trên Men's Journal, trang Futurism gửi cho Giáo sư Y khoa Bradley Anawalt, Trưởng khoa Y tại Trung tâm Y tế Đại học Washington để đánh giá nội dung.

Giáo sư Anawalt phê bình gay gắt, chỉ ra "các thông tin nhầm lẫn liên tục và sự miêu tả sai lệch về khoa học y tế, khiến người đọc hiểu sai nghiêm trọng đối với các vấn đề sức khỏe".

Sau phản hồi từ nhà khoa học chuyên môn, Men's Journal phải rà soát toàn diện bài viết, sửa đổi các thông tin nhầm lẫn.

Đơn vị xuất bản bổ sung một phần cải chính vào cuối trang: "Phiên bản gốc của bài mô tả liệu pháp thay thế testosterone là sử dụng 'hormone tổng hợp' và tuyên bố dinh dưỡng kém là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra T thấp, điều này không chính xác".

Theo MediaPost, Arena Group từng thông báo rằng Men's Journal đã sử dụng AI cho mục Men's Fitness, tạo ra các bài báo như "Proven Tips to Help You Run Your Fastest Mile Yet" và "The Best Ways for Men Over 40 to Maintain Muscle".

Công ty cho biết việc thử nghiệm xuất bản nội dung của AI đạt thành công nhất định về số lượt xem, chia sẻ cũng như doanh thu. Phương pháp này cũng giúp tăng hiệu suất công việc lên gấp 10 lần so với tốc độ bình thường.

Tuy nhiên, trong một bài bình luận đăng cuối tháng 1 trên WNIP, nhà báo Cecilia Campbell, Giám đốc Tiếp thị của United Robots AB - một đơn vị cung cấp dịch vụ tự động hóa nội dung - nhắc nhở các nhà xuất bản không nên để AI kiểm soát nội dung.

"AI có thể giúp cải thiện quy trình làm việc của chúng ta, nhưng nó không thể tạo ra báo chí", bà khẳng định.

Nói một cách hình tượng, tính đến thời điểm này, AI có thể là một cơ phó tuyệt vời nhưng lại là một cơ trưởng tệ hại.