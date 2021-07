Lỗi lạ khiến app thời tiết của Apple không hiển thị được số 69

Một số phiên bản iOS không hiển thị 69 độ F trong ứng dụng Thời tiết. Tuy nhiên, hiện chưa rõ tình huống này là một lỗi của hệ thống hay hành động có chủ đích của Apple.

Trên nhiều phiên bản iOS, kể cả iOS 14.6, ứng dụng Thời tiết của Apple sẽ hiển thị các chỉ số hoặc 65 độ F hoặc 71 độ F (khoảng 18 độ C đến 21,5 độ C), dù cho nhiệt độ thời điểm đó là 69 độ F (21 độ C).

Ứng dụng thời tiết trên bản iOS 15 thử nghiệm (bên trái) vẫn hiện 69 độ F, nhưng trên phiên bản iOS 14.6 thì lại làm tròn thành 70 độ F. Ảnh: The Verge.

Không rõ tình huống này thuộc về lỗi hệ thống hay do Apple cố tình. Apple chưa đưa ra bình luận gì về tình huống này.

Tuy nhiên, The Verge cũng dẫn lời giải thích của người dùng trên Twitter. Theo ý kiến này, có thể dữ liệu gốc thời tiết mà Apple dùng cho ứng dụng Weather của mình sử dụng thang độ C, và sau đó hãng chuyển đổi nó sang độ F cho những người dùng tại Mỹ.

Như vậy 20 độ C được chuyển thành 68 độ F. Chỉ số 21 độ C được chuyển thành 69,8 độ F, làm tròn là 70 độ F. Con số 65 độ F cũng gặp tình huống tương tự khi 18 độ C.

Tuy nhiên, một vài phiên bản iOS khác của Apple lại không bị sự số này. Chẳng hạn iOS 11.2.1 và iOS 15 (bản thử nghiệm) hiển thị dữ liệu chính xác là 69 độ F. Ngoài ra, các ứng dụng thời tiết khác như Dark Sky, thuộc sở hữu của Apple, cũng không gặp vấn đề gì khi hiển thị 69 độ F.

iOS 14.6 được Apple phát hành vào tháng 5. Phiên bản hệ điều hành mới nhất của hãng có một số tính năng cập nhật, trong đó nổi bật nhất là hỗ trợ Apple Music Spatial Audio và Lossless Audio.

Với Lossless Audio, khi người dùng mở ứng dụng Apple Music, các bài hát trong danh mục của bạn sẽ tự nâng cấp lên chế độ Lossless, cho bạn trải nghiệm âm nhạc như chính các bản thu trong studio.

Ngoài ra, một số hỗ trợ khác như Apple Card Family, Apple Podcast, AirTag và tính năng mở khoá điện thoại bằng giọng nói.