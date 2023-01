Lời khuyên tài chính của triệu phú tự thân cho năm 2023

Lauren Simmons, từng là giao dịch viên trẻ nhất Phố Wall, đã trở thành triệu phú trong năm 2022. Ảnh: Going Public.

Lauren Simmons (28 tuổi) là một nhà sản xuất, nhà văn và cựu giao dịch viên chứng khoán người Mỹ. Năm 2017, ở tuổi 22, cô là nữ giao dịch viên toàn thời gian trẻ nhất và duy nhất tại Sở giao dịch chứng khoán New York.

Simmons đã có những buổi thuyết trình, hợp tác với các thương hiệu, xuất hiện trên truyền hình và điều hành sản xuất bộ phim về chính cuộc đời mình tại Phố Wall.

Nhờ năng lực kinh doanh và nỗ lực làm việc bền bỉ, kỹ năng kiếm tiền khôn ngoan, vào năm 2022, cô gái 28 tuổi đã xây dựng đế chế tài chính của mình, đạt mục tiêu kiếm một triệu USD trong một năm.

Sau khi hoàn thành việc mua căn nhà đầu tiên ở khu vực Los Angeles, Simmons đã có những chia sẻ với CNBC Make It về bài học trong công việc và tiền bạc mà cô đã đúc rút được trong năm qua. Bên cạnh đó là một số lời khuyên cho những ai đang lo lắng về khó khăn tài chính trước mắt.

Người Mỹ đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi lạm phát cao ngất ngưởng, lãi suất tăng, thị trường chứng khoán biến động, các vấn đề về chuỗi cung ứng tiếp tục làm đảo lộn chu kỳ cung - cầu.

Nhìn về tương lai năm 2023, Simmons cho biết cô đang đánh giá lại mức độ chấp nhận rủi ro của mình và kêu gọi mọi người thận trọng trước những điều không chắc chắn.

Nữ triệu phú cho rằng chúng ta cần tiêu tiền có chủ ý. Ví dụ, cô xem chứng khoán Kho bạc (Treasury security), được hỗ trợ bởi chính phủ Mỹ, là nơi an toàn hơn để giữ tiền mặt.

Chúng không có tiềm năng mang lại lợi nhuận lớn như khi đầu tư vào thị trường, nhưng lợi tức của kho bạc nước này đang tăng lên, trong khi các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định vào năm 2023.

Những bài học mà Simmons nhắc nhở mọi người nên ghi nhớ trong năm mới là: Đừng đưa ra quyết định bốc đồng trong sự nghiệp, chẳng hạn nghỉ việc trong khi chưa có phương án dự phòng. Hãy tiếp tục làm công việc phụ, như một cách tăng thêm thu nhập hoặc thay thế việc chính khi cần.

Simmons tự coi mình là một nhà đầu tư bảo thủ và chưa bao giờ tham gia thị trường tiền điện tử, dù nhiều người khuyên cô nên xem xét bước chân vào đó.

Sự hỗn loạn của bitcoin trong năm 2022, từ vụ sụp đổ của thị trường tiền điện tử trị giá 2 tỷ USD đến cú ngã của FTX hồi tháng 11 cùng năm, khiến cô càng cảm thấy đúng đắn khi không gia nhập lĩnh vực này.

"Tôi không muốn nói những câu kiểu như 'Tôi đã cảnh báo các bạn về rồi'. Tôi thường nói với mọi người rằng mình là một cô gái của dữ liệu và những con số. Nếu các con số không chứng minh đó là nơi đúng đắn, tôi sẽ không bỏ tiền của mình vào. Đó đơn giản là cách tôi đầu tư", Simmons bày tỏ.

Cô biết không phải ai cũng đồng ý với mình, nhưng cũng không sao vì cô sống theo nguyên tắc sẽ tồn tại lâu hơn bất kỳ cơn sốt tài chính và chu kỳ kinh tế nào.

"Cuối cùng, mọi người phải biết mức độ chấp nhận rủi ro của họ là bao nhiêu, mục tiêu của họ là gì và có những hành động để kiếm tiền một cách thông minh nhất có thể".

Mỗi người sẽ đầu tư ở mức độ khác nhau dựa trên mức thu nhập và nền hiểu biết, nhưng có một bài học chung là nên đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn. Ví dụ, một người có thể đầu tư cùng lúc vào chứng khoán, bất động sản và tác phẩm nghệ thuật.

"Khi nói đến đầu tư, tôi ủng hộ việc phát triển mối quan hệ với chính mình, hiểu những gì bạn thích và không thích, đồng thời biết điều gì mình tuyệt đối sẽ không chịu đựng", Simmons chia sẻ.

Hiểu biết đó đã giúp cô luôn giữ mình tránh xa tiền điện tử, ngay cả khi có hàng triệu người chạy theo nó.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Simmons phản đối việc mọi người nghiên cứu thêm về tiền điện tử và các xu hướng tài chính khác đang phát triển. Quan trọng là cô đo lường chúng dựa trên giá trị cốt lõi của mình: "Chúng ta nên học hỏi và phát triển".

Simmons có thể có một sự nghiệp thành công nhưng không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Đối với những ai đang nghĩ đến chuyện thay đổi công việc trong năm mới, lời khuyên lớn nhất của cô là nên bình tĩnh và cởi mở.

Cô cho rằng đôi khi vấn đề chính là chúng ta quá chú trọng vào xem xét "liệu tài năng của mình là gì".

"Lấy tôi làm ví dụ, tôi từng theo ngành di truyền học, và trước đó là kỹ thuật kiến trúc. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sự nghiệp của mình liên quan đến ngành tài chính. Nhưng hãy cởi mở với những cơ hội để tìm ra thứ bạn thích".

