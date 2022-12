Lời khuyên để người cao tuổi có sức khoẻ tốt trong năm mới

Người cao tuổi cần duy trì việc tập thể dục, thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh và theo dõi tình trạng sức khỏe thường xuyên.

Người lớn tuổi cần chú ý đến các yếu tố như dịch bệnh, chế độ ăn uống có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Khi năm 2022 sắp kết thúc và chúng ta chuẩn bị bước sang năm mới, nhiều người sẽ đưa ra quyết tâm cho năm 2023 là chăm chỉ tập thể dục hơn hoặc giảm cân.

Là một bác sĩ điều trị cho người cao niên, Karen Henrichsen khuyến khích bệnh nhân không chỉ tích cực trong năm mới mà còn chủ động về các yếu tố khác ảnh hưởng đến sức khỏe của họ.

Tiêm phòng

Theo Eat This Not That, hệ thống miễn dịch suy yếu khi bạn già đi, khiến cơ thể khó chống lại bệnh tật hơn. Do đó, người cao tuổi bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi các dịch bệnh như Covid-19, cúm, bệnh zona và viêm phổi.

Ngoài ra, những bệnh nhân mắc các bệnh mạn tính như bệnh tim hoặc tiểu đường, có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng cao hơn. Vì vậy, việc tiêm chủng trở thành một phần quan trọng để giữ an toàn cho sức khỏe, đặc biệt là khi gia đình tụ tập đông người dịp cuối năm.

Tiêm chủng là cách đơn giản, hiệu quả và an toàn để bảo vệ bản thân và những người xung quanh khỏi các bệnh có thể phòng ngừa được.

Tiêm phòng đầy đủ giúp người cao tuổi phòng, chống các loại bệnh. Ảnh: Freepik.

Khám sàng lọc thường xuyên

Người lớn tuổi có nguy cơ cao mắc các bệnh mạn tính như ung thư, tiểu đường và tăng huyết áp. Thực tế, theo CDC, ước tính khoảng 70% người trưởng thành từ 65 tuổi trở lên bị tăng huyết áp và đối với nhiều người, các triệu chứng có thể không được phát hiện nếu họ không khám sàng lọc thường xuyên.

Phát hiện và điều trị những tình trạng này sớm có thể cải thiện kết quả sức khỏe của người lớn tuổi. Bác sĩ Karen Henrichsen khuyến khích mọi người chủ động về sức khỏe của mình và nói chuyện với bác sĩ về căn bệnh mà họ có nguy cơ cao mắc phải để lên lịch khám sàng lọc sớm.

Ăn uống lành mạnh

Điều quan trọng đối với mọi người là ăn uống lành mạnh, nhưng điều đặc biệt quan trọng đối với người cao tuổi là tuân theo chế độ ăn uống cân bằng để hỗ trợ quá trình lão hóa lành mạnh.

Những điều chỉnh nhỏ trong chế độ ăn uống chẳng hạn rau tươi, trái cây và các loại hạt, có thể cải thiện sức khỏe của người cao tuổi một cách lâu dài.

Thực tế, một nghiên cứu năm 2022 từ Feeding America tiết lộ 5,2 triệu người cao niên không tuân thủ an toàn thực phẩm.

Tập thể dục nhẹ nhàng

Người lớn tuổi có xu hướng ít vận động do hạn chế về sức khỏe và sức mạnh. Tuy nhiên, có những bài tập an toàn, tác động thấp mà hầu hết người cao tuổi có thể thực hiện để cải thiện sức khỏe, chẳng hạn đi bộ, yoga hoặc thể dục nhịp điệu.

Nghiên cứu từ Hội đồng Quốc gia về Người cao tuổi cho thấy việc duy trì hoạt động trong những năm cuối đời có liên quan đến việc cải thiện sức khỏe thể chất và tâm lý.

Một số lợi ích bao gồm ngăn ngừa thoái hóa xương, giảm đau nhức xương khớp, ngăn ngừa các bệnh mạn tính như tim mạch và tiểu đường, tăng cường khả năng miễn dịch và cải thiện tâm trạng của họ. Kể cả việc đi bộ ngắn mỗi ngày cũng có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe tổng thể của người cao tuổi.

Tập thể dục đều đặn mỗi ngày giúp sức khỏe người lớn tuổi được cải thiện. Ảnh: Freepik.

Kết bạn

Theo Eat This Not That, tác động của sự cô đơn đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của người cao tuổi là rất lớn.

Theo CDC, nhiều người trên 50 tuổi trở lên bị cô lập hoặc cô đơn về mặt xã hội khiến sức khỏe của họ gặp nguy hiểm như tử vong sớm, mất trí nhớ, tỷ lệ trầm cảm và lo lắng cao hơn cũng như suy tim.

Duy trì kết nối với những người khác là cách tuyệt vời để giảm bớt sự cô lập với xã hội. Viện Lão hóa Quốc gia khuyên những người cao tuổi nên sắp xếp thời gian mỗi ngày để giữ liên lạc với gia đình, bạn bè và hàng xóm trực tiếp hoặc qua điện thoại.

Bất kể mục tiêu năm 2023 của bạn là gì, điều quan trọng là mọi người - đặc biệt người cao tuổi - phải ưu tiên sức khỏe và hạnh phúc của họ trong năm tới.