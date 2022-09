Lời khai thanh niên đập tủ kính lấy vàng quăng ra đường ở Bình Dương

Nam thanh niên ở Bình Dương khai có ý định tự tử nhưng sợ, sau đó nảy sinh việc cướp tiệm vàng.

Sáng 22/9, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cho biết đang tạm giữ Trần Ngọc Sơn (sinh năm 1994) để điều tra làm rõ hành vi Cướp tài sản xảy ra tại tiệm vàng Kim Huyền trên đường Nguyễn Trãi thuộc phường Dĩ An.

Trước đó, khoảng 20h ngày 20/9, Trần Ngọc Sơn đi bộ một mình đến trước tiệm vàng Kim Huyền rồi nhặt cục bê tông chạy vào đập nhiều phát vào tủ kính đựng vàng, sau đó lấy vàng ném ra ngoài đường.

Lúc này, chủ tiệm vàng truy hô, nên đối tượng đi ra bên ngoài và bị người dân xung quanh bắt giữ giao cho lực lượng công an.

Sơn bị công an bắt giữ.

Qua làm việc với lực lượng chức năng, Sơn khai nhận tối 20/9, đối tượng có ý định muốn tự sát, nhưng sợ nên tiếp tục đi bộ. Khi đến gần tiệm vàng Kim Huyền, Sơn nảy sinh ý định vào cướp tiệm vàng để bị bắt đi tù.

Chủ tiệm vàng Kim Huyền cho biết tài sản bị chiếm đoạt là 18 chiếc nhẫn vàng đã qua chế tác có giá trị khoảng 57 triệu đồng. Hiện tiệm vàng chỉ thu lại được 8 chiếc giá trị khoảng 25 triệu đồng, còn 10 chiếc chưa tìm được.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.