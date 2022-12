Lời khai nữ đồng phạm của phó chánh án ở TP.HCM Nguyễn Hải Nam

Nguyễn Thị Hương Tâm khai muốn được thuê căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, nên giúp sức cho Phó chánh án quận 4 (TP.HCM) Nguyễn Hải Nam và ông Lâm Hoàng Tùng.

Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Hương Tâm (38 tuổi, quê Thái Bình) về tội Xâm phạm chỗ ở của người khác.

Nguyễn Thị Hương Tâm lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cơ quan điều tra, Tâm là đồng phạm của Phó chánh án quận 4 Nguyễn Hải Nam và Lâm Hoàng Tùng trong vụ án xâm phạm chỗ ở người khác xảy ra tại căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM.

Nguyễn Thị Hương Tâm khai năm 2019 đang cần thuê mặt bằng mở tiệm massage chân, được người quen giới thiệu ông Tùng để thuê nhà. Hôm xảy ra vụ án, Tâm theo Tùng đến căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm xem mặt bằng.

Khi đến nơi, Tâm phát hiện một số người nhà của bà Hoàng Thị Thu Thảo (39 tuổi) và 3 cháu trẻ. Do muốn được thuê căn nhà trên, Tâm bế cháu nhỏ đang nằm trong nôi đưa ra taxi, nhưng bị người nhà bà Thảo ngăn cản, la lối. Sự việc sau đó được công an địa phương can thiệp.

Sau đó, Tâm biết ông Tùng và ông Nam lần lượt bị bắt, nên người này bỏ trốn ra Hà Nội và bị công an phát lệnh truy nã. Tháng 9, Tâm trở về TP.HCM và bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Liên quan đến vụ án này, tháng 12/2020, TAND TP.HCM phạt bị cáo Nam 17 tháng tù, Tùng 2 năm tù giam. Sau đó, bị cáo Tùng có đơn kháng cáo kêu oan, còn ông Nam có đơn đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm. Tháng 11/2021, TAND Cấp cao tại TP.HCM bác toàn bộ kháng cáo, tuyên y án đối với 2 bị cáo trên.