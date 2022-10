Lời khai nhóm cướp tài sản tại nhà chủ tịch huyện

Ba nghi phạm khai đã theo dõi nhà chủ tịch huyện từ nhiều ngày trước, qua đó nắm chắc quy luật sinh hoạt của gia đình.

Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với Công an thị xã Buôn Hồ lấy lời khai 3 người đột nhập vào nhà một chủ tịch huyện, dùng hung khí khống chế người vợ rồi cướp tài sản. Họ gồm: Nguyễn Văn Giáp (28 tuổi, trú tại xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột); Phạm Minh Cường (28 tuổi, trú tại phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Vương Trọng Nghĩa (27 tuổi, trú tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông).

Tại cơ quan công an, bước đầu, nhóm này khai nhận đã theo dõi căn nhà trên từ nhiều ngày trước, qua đó nắm chắc quy luật sinh hoạt của gia đình. Khoảng 1h ngày 14/10, họ thuê ôtô đi từ TP Buôn Ma Thuột đến thị xã Buôn Hồ để gây án.

Theo lời khai của Trần Vương Trọng Nghĩa, hôm đó, Cường chở Nghĩa và Giáp xuống đèo Hà Lan ở thị xã Buôn Hồ. Sau đó, Cường đưa khẩu trang, mũ trùm mặt, bình xịt hơi cay và hai roi điện rồi phân công nhiệm vụ cho Nghĩa và Giáp.

Chở Giáp và Nghĩa đến nhà ông M., Cường ở lại xe. Còn Nghĩa và Giáp leo vào nhà từ phía sau. Giáp đi lục lọi các phòng, sau đó thấy bà Th. (51 tuổi, vợ ông M.) mở cửa từ phòng khách đi ra.

Thấy vậy, Giáp cầm roi điện dí vào chủ nhà, khiến nạn nhân sợ hãi nói “đừng có làm gì cô, đừng có làm gì hết”. Sau đó, Giáp dùng băng keo quấn vào người bà Th. để cướp tài sản.

Giáp, Cường, Nghĩa bị công an bắt giữ sau 4 giờ gây án.

Về nhân thân, Cường được xác định từng có 1 tiền án 15 năm tù giam về tội giết người; Giáp và Nghĩa mỗi người có 4 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 8h ngày 15/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo tại nhà một chủ tịch huyện ở phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, xảy ra vụ cướp tài sản.

Một nhóm đã đột nhập vào nhà dùng roi điện, bình xịt hơi cay khống chế bà Th. rồi cướp đi nhiều tài sản. Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đã đến hiện trường chỉ đạo điều tra, truy bắt kẻ gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 4h điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ được 3 nghi phạm gây ra vụ cướp trên.