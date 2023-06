Lời khai nghi phạm vụ thi thể cô gái trong bao tải ở Hải Phòng

Khi nạn nhân ngã xuống đất bất tỉnh, Thịnh lấy dây buộc tay, buộc chân chị A. và cho thi thể chị A. vào trong bao tải đặt tại vỉa hè đường Đa Phúc.

Như đã đưa tin, cách đây 4 ngày, người dân sinh sống tại phường Đa Phúc, quận Dương Kinh (TP Hải Phòng), bất ngờ phát hiện thi thể người phụ nữ trong bao dứa màu xanh đặt trước cửa nhà dân. Ngay khi phát hiện sự việc, cơ quan chức năng cùng lực lượng Công an TP Hải Phòng nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an đã bắt giữ Hoàng Hữu Thịnh (SN 1980, thường trú tổ 29, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng), là nghi phạm gây ra vụ án khiến chị V.H.A. (SN 1994) tử vong, đồng thời bước đầu cơ quan công an làm rõ hành vi sát hại nạn nhân của Hoàng Hữu Thịnh.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân được cho vào trong bao tải để trước cửa nhà.

Theo đó, vào 15h30 ngày 10/6, sau khi nhận được tin báo có vụ trọng án xảy ra trên địa bàn phường Đa Phúc, Công an quận Dương Kinh đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Hải Phòng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp công an sở tại tiến hành điều tra, làm rõ.

Trong quá trình điều tra, Công an quận Dương Kinh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng Công an TP Hải Phòng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vân tay...

Kết quả điều tra xác định danh tính nữ nạn nhân trong bao dứa là chị V.H.A. (1994; quê quán phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; đăng ký HKTT tại thôn Đại Trà Sơn, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng). Nạn nhân tử vong trong tư thế 2 tay bị buộc về phía trước ngực bằng dây nylon và phần đầu tử thi bị trùm bằng túi nylon màu đen.

Chân dung Hoàng Hữu Thịnh.

Cũng theo cơ quan công an, quá trình điều tra phía sau khu nhà ở Đa Phúc Central Pacrk, lực lượng phá án phát hiện đầm thủy sản của anh H.H.C. (SN 1977, HKTT tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân), nhưng ít khi anh C. sinh sống tại đây. Đáng chú ý trong đầm này có căn nhà cấp 4 (diện tích 20 m2) và việc trông coi đầm được anh C. giao cho em trai là Hoàng Hữu Thịnh (SN 1980, thường trú tổ 29, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân).

Từ nguồn tin thu thập và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Dương Kinh cùng các đơn vị xác định Thịnh có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến chị V.H.A. Đến tối 11/6, Công an quận Dương kinh tiến hành kiểm tra nơi ở của Thịnh, đồng thời phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự đưa Thịnh về trụ sở để đấu tranh.

Tại cơ quan công an, Hoàng Hữu Thịnh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình khi sát hại chị A. Theo đó, do quen biết chị A. từ trước, cho nên vào tối 9/6, Thịnh hẹn nạn nhân đến nơi ở của mình chơi và sau đó giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát khiến chị A. bị ngã xuống nền nhà bất tỉnh.

Hoàng Hữu Thịnh được cơ quan công an đưa đến thực nghiệm hiện trường vụ án.

Lúc này, Thịnh lấy dây buộc tay, buộc chân của nạn nhân, sau đó cho thi thể chị A. vào trong bao dứa và đặt tại vỉa hè đường Đa Phúc. Đối với xe đạp, quần áo của nạn nhân, anh ta mang vứt tại khu vực ruộng lúa cách hiện trường 1,5 km.

Liên quan đến vụ án nói trên, chiều 13/6, Công an TP Hải Phòng cùng lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Dương Kinh đã khen thưởng, động viên các đơn vị liên quan đã có thành tích điều tra, khám phá nhanh vụ trọng án giết người vừa xảy ra trên địa bàn quận Dương Kinh.

Hiện vụ án đã được Công an quận Dương Kinh chuyển tới Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng thụ lý theo thẩm quyền.