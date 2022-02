Lời khai nghi phạm vụ hỗn chiến trong quán karaoke ở TP.HCM

Mâu thuẫn trong lúc nhậu tại đám tang, Trọng bị nhóm của Quốc Anh chém dẫn đến vụ hỗn chiến làm một người chết. Nhóm nghi phạm bỏ trốn tới tỉnh Khánh Hòa thì bị bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Đức Trọng (33 tuổi), Châu Đức Minh Luân (30 tuổi), Nguyễn Hoàng Duy Khương (17 tuổi) Nguyễn Đình Phong (26 tuổi) và Đào Minh Trúc (31 tuổi), Phạm Quốc Anh (28 tuổi) cùng 2 người khác để điều tra về hành vi Giết người và Cố ý gây thương tích.

Theo cảnh sát, đây là nhóm nghi phạm trên gây ra vụ hỗn chiến từ ngoài đường vào trong quán karaoke ở quận Bình Thạnh làm một người chết và 3 người bị thương.

Mâu thuẫn tại đám tang

Kết quả điều tra ban đầu xác định khoảng 20h ngày 16/2, Phạm Quốc Anh đến đám tang tại căn nhà ở phường 11, quận Bình Thạnh. Sau khi viếng, anh ta ở lại nhậu cùng một số người khác.

Đến 22h30 cùng ngày, Trọng đến đám tang và ngồi nhậu chung nhóm của Quốc Anh. Trong lúc nhậu, Quốc Anh và Trọng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi.

Trọng sau đó gọi điện thoại cho Võ Quốc Nhật (27 tuổi) đến hỗ trợ. Thấy vậy, Quốc Anh lên xe cùng một người khác chạy về nhà.

Từ trái qua, các nghi phạm bị bắt khẩn cấp Trọng, Phong, Luân, Khương (hàng trên) và Duy, Trúc, Hoàng, Quốc Anh (hàng dưới)

Khoảng 10 phút sau, Nhật cùng Nguyễn Từ Anh Minh (36 tuổi) chạy xe máy đến chỗ Trọng và dừng kế bên quán karaoke Lucky Star. Cùng lúc này, Quốc Anh và 2 người khác cầm dao tự chế xông vào chém tới tấp Trọng, Nhật và Minh.

Nhật và Trọng bỏ chạy, riêng Minh trốn vào quán karaoke. Trọng chạy đến hẻm 346 Phan Văn Trị, gặp Khương, Phong, Luân, Trúc đang ngồi nhậu thì thông báo mình bị chém và chỉ tay về hướng quán karaoke.

Luân, Khương, Phong, chạy vào nhà Trúc lấy hung khí đi đến quán karaoke Lucky Star để trả thù cho Trọng.

Tới nơi, Phong đi vào quán hỏi: “Ai đánh anh tao”. Lúc này, anh P. (quản lý quán) đến giải thích thì bị Khương đánh một cái vào mặt. Thấy vậy, anh N. (nhân viên quán) cùng một số nhân viên khác xông vào đánh Phong, Khương.

Phong và Luân sau đó cầm hung khí đánh trả, chém loạn xạ để giải vây cho Khương, còn Trúc cầm cây tuýp sắt dài khoảng 80 cm đứng ở trước quán.

Vụ hỗn chiến khiến N. bị đâm nhiều nhát, được nhân viên của quán đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Quản lý quán và một số người khác bị thương.

Qua khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác định anh N. tử vong do sốc mất máu. Thi thể có 9 vết đâm vào vùng đùi, bụng, lưng, chân và bị thủng gan.

Bỏ trốn bằng ôtô

Sau khi xảy ra hỗn chiến, Công an quận Bình Thạnh phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh và xác định nhóm nghi phạm gây án. Ban giám đốc Công an TP.HCM cũng chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy bắt.

Qua điều tra, cảnh sát xác định sau khi gây án, Phong, Luân, Khương, Trúc quay lại bàn nhậu tiếp. Sau đó, cả bọn rủ nhau bỏ trốn đi Phú Yên. 4 nghi phạm dùng ôtô bán tải màu đỏ mang nhãn hiệu Chevrolet Colorado để di chuyển.

Các nghi phạm bị bắt trên đường bỏ trốn bằng ôtô. Ảnh: Cục CSGT.

Xác định nhóm người đi ôtô trên quốc lộ 1, Công an TP.HCM phát thông báo truy tìm, phối hợp với công an các tỉnh tổ chức truy bắt. Chiều 17/2, ôtô của nhóm nghi phạm di chuyển đến tỉnh Khánh Hòa thì bị cảnh sát bao vây.

Khai với cảnh sát, Trúc cho biết căn nhà ở hẻm Phan Văn Trị do Trúc và anh trai đồng sở hữu. Người anh sau đó giao căn nhà cho Trúc sinh sống và quản lý.

Khoảng tháng 10/2021, Trúc sử dụng tầng trệt căn nhà này để làm kho chứa bia và nơi sinh hoạt chung của gia đình.

Thời điểm nghe tin Trọng bị đánh, Trúc biết trong nhà chứa nhiều hung khí nên cùng với Luân, Phong, Khương chạy về nhà lấy “hàng nóng” tham gia hỗn chiến.

Về chiếc Chevrolet Colorado, Trúc khai ôtô trên được người anh ruột cho mượn để đi giao bia.

Ngoài 8 nghi phạm bị bắt khẩn cấp, cảnh sát đang củng cố hồ sơ để xử lý 5 người khác về hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, không tố giác tội phạm.