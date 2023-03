Lời khai nghi phạm phá trụ ATM để trộm 175 triệu đồng

Sau khi đập phá trụ ATM tại đường Lê Duẩn, Nhựt bắt xe khách trốn vào phía nam, đến Phú Yên thì bị cảnh sát bắt giữ.

Nhựt thừa nhận hành vị phá trụ ATM. Ảnh: N. Vũ.

Chiều 25/3, đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, cho biết Nguyễn Quốc Nhựt (36 tuổi, nghi phạm đập phá trụ ATM của Ngân hàng Đông Á) đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai ban đầu, chiều 23/3, Nhựt đến trụ ATM dùng một số dụng cụ đập phá trụ ATM trên đường Lê Duẩn, quận Hải Châu. Sau khi phá được két sắt bên trong, Nhựt lấy khoảng 175 triệu đồng rồi rời khỏi hiện trường.

Hiện trường trụ ATM bị phá. Ảnh: Công an cung cấp.

Nhận tin báo, cảnh sát điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra.

Xác minh những người nghi vấn, cảnh sát xác định định Nhựt có khả năng là thủ phạm, đang trên xe khách đi vào các tỉnh phía nam. Lập tức, Công an quận Hải Châu điều động một tổ trinh sát lên đường truy bắt nghi phạm, đồng thời thông báo để công an các địa phương khác hỗ trợ.

Đến địa phận tỉnh Phú Yên, Nhựt bị trinh sát khống chế, di lý về Đà Nẵng lấy lời khai.

Nghi phạm khai đã dùng máy cắt, xà beng để phá và chiếm đoạt số tiền trên tại trụ ATM Đông Á. Công an quận Hải Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can về tội Trộm cắp tài sản.