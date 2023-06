Lời khai nghi can sát hại 3 người ở Khánh Hòa

Phan Danh Hưng khai mâu thuẫn với vợ, sau đó chị này đòi ly dị nên ra tay sát hại.

Phan Danh Hưng tại cơ quan công an. Ảnh: V.N.

Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của Phan Danh Hưng (37 tuổi, quê thị xã Ninh Hòa, thường trú xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa).

Đây là nghi can ra tay giết vợ, cháu gái bên vợ và một người hàng xóm, hôm 2/6.

Sau khi gây ra thảm án, hung thủ trốn lên khu vực núi. Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an huyện Diên Khánh, huy động nhiều lực lượng truy bắt nghi can, chó nghiệp vụ cũng được điều động hỗ trợ.

Đến gần 19h ngày 6/6, Phan Danh Hưng bị bắt khi đang lẩn trốn cách hiện trường vụ án khoảng 5 km.

Nhiều lực lượng được huy động truy bắt nghi phạm Phan Danh Hưng. Ảnh: Xuân Hoát.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hưng khai nhận mình và vợ là chị V. có mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình. Chị V. sau đó đưa con gái về nhà mẹ ruột.

Tối 1/6, Hưng đến nhà bà mẹ vợ để nói chuyện và gọi vợ, con về nhà nhưng chị V. không đồng ý.

Sáng 2/6, chị V. trở về nhà nói chuyện về việc muốn ly dị với Hưng. Lúc này, Hưng có ý định giết vợ nên đi theo chị V. Lúc về đến nhà mẹ vợ, Hưng xuống khu vực bếp lấy con dao rồi ra tay sát hại vợ, cháu gái bên vợ sinh năm 2004.

Chưa dừng lại, hung thủ còn ra tay sát hại một người hàng xóm khi bà này chạy sang can ngăn.

Hôm 5/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã khởi tố bị can Phan Danh Hưng về tội Giết người, quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.