Lời khai kẻ ngáo đá đâm 3 người ở TP.HCM

Nghi phạm khai sau khi sử dụng ma túy thì bị ảo giác. Anh ta dùng dao, kéo đâm bị thương 3 người ở quận Bình Tân.

Ngày 11/8, Công an quận Bình Tân, TP.HCM, lấy lời khai Lê Văn Hoàng (32 tuổi, quê Long An) để điều tra về việc dùng hung khí đâm 3 người ở đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc A.

Hoàng bị điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Ảnh: T.L.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai chiều 10/8, anh ta sử dụng ma túy rồi có biểu hiện ảo giác. Tay phải cầm dao, tay trái cầm kéo, nghi phạm đi bộ đến đường Kinh Dương Vương rồi đâm ông L.T.H. (47 tuổi).

Hoàng sau đó dùng hung khí đâm ông N.V.T. (57 tuổi) 3 nhát vào bụng, tay và lưng. Bỏ chạy đến trước số số 522 Kinh Dương Vương, nghi phạm đâm anh Đ.T.S. (29 tuổi).

Hoàng sau đó bị người dân khống chế, bàn giao công an phường An Lạc A xử lý. Qua test nhanh, cảnh sát xác định người đàn ông này dương tính với ma túy đá.

Nhà chức trách cho biết nghi phạm có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Các nạn nhân bị thương nhưng không nguy hiểm tính mạng.