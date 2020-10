Lời khai kẻ lừa vợ nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3

Biết gia đình nạn nhân được các nhà hảo tâm ủng hộ tiền, Phúc lừa lấy thông tin tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt 100 triệu đồng.

Ngày 26/10, Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phúc (23 tuổi, quê Quảng Nam) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Người đàn ông này bị cáo buộc chiếm đoạt 100 triệu đồng của chị Lê Thị Thu Thảo (vợ nạn nhân Trần Văn Lộc, công nhân bị tử nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 ở tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Công an làm việc với gia đình nạn nhân. Ảnh: M.Q.

Phúc khai ngày 20/10, bị can biết nhiều người dân ủng hộ tiền cho chị Thảo nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Ban đầu, anh ta điện thoại thăm hỏi, động viên chị Thảo rồi ngỏ ý ủng hộ tiền. Phúc hướng dẫn nạn nhân đăng nhập vào đường link gửi kèm tin nhắn rồi chiếm đoạt thông tin tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Sau đó, bị can chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng mà các nhà hảo tâm ủng hộ cho gia đình nạn nhân.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Phúc còn thừa nhận đã chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác bằng thủ đoạn tương tự.

Công an làm việc với Nguyễn Văn Phúc. Ảnh: M.Q.

Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết vụ việc xảy ra trong thời điểm cả nước đang chung tay hướng về đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do thiên tai.

“Khi tiếp nhận tin báo, ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Bộ Công an và công an một số tỉnh điều tra vụ việc. Sáng 24/10, công an xác định được thủ phạm là Phúc nên bắt giữ. Công an thu giữ toàn bộ số tiền nghi phạm đã chiếm đoạt của nạn nhân”, đại tá Mười nói.

Khám xét nơi ở của Phúc, công an thu giữ 9 điện thoại di động, 6 sim điện thoại, 6 thẻ ngân hàng, 1 máy tính, hơn 100 triệu đồng...

Cùng ngày, ông Trần Xuân Hải, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Nông, đã thưởng nóng cho Công an tỉnh Đắk Nông 20 triệu đồng vì thành tích phá án.