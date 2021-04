Lời khai kẻ cầm đầu vụ đua xe trên cao tốc ở TP.HCM

Nhóm thanh niên khai vì muốn "giải stress" và bán phụ tùng môtô trên mạng nên đã rủ rê hàng chục thanh, thiếu niên khác chặn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để đua xe.

Ngày 28/4, Công an TP Thủ Đức đã lấy lời khai của Nguyễn Hoàng Thái Duy (28 tuổi), Đỗ Tiến Dũng (21 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) và 3 người khác trong nhóm cầm đầu tổ chức chặn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để đua xe vào rạng sáng 19/3.

Làm việc với cảnh sát, Thái Duy khai đã trực tiếp lôi kéo, rủ rê nhiều thanh, thiếu niên sử dụng xe máy "độ", môtô phân khối lớn chặn đường khu vực đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để đua xe, gây rối.

Cảnh sát cũng xác định Duy trực tiếp lái xe so kè tốc độ trên cao tốc vào khuya 19/3. Nam thanh niên nói với công an lý do đua xe và rủ rê nhiều người cùng tham gia vì muốn chơi để "giải stress".

Đỗ Tiến Dũng. Ảnh: T.L.

Trong nhóm cầm đầu tổ chức lôi kéo nhiều thanh, thiếu niên tham gia đua xe trên cao tốc rạng sáng hôm đó còn có Đỗ Tiến Dũng. Làm việc với Dũng, cảnh sát xác định anh này tuy không trực tiếp tham gia đua xe nhưng lại là người tham gia tích cực vào hoạt động rủ rê, lôi kéo nhiều người khác bằng hình thức đăng bài viết lên mạng xã hội.

Dũng khai bản thân làm nghề buôn bán xe "độ" và phụ tùng xe nên đã đăng các hình ảnh và thông tin vụ đua xe lên mạng xã hội để tăng tương tác bán hàng.

Ngoài ra, 3 người khác trong nhóm này gồm: Nguyễn Phú Trung (22 tuổi), Trần Minh Nhật (21 tuổi), Nguyễn Việt Anh (26 tuổi, cùng ngụ TP Thủ Đức) cũng lần lượt khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an TP Thủ Đức cho biết đang mở rộng điều tra, truy xét các “quái xế” còn lại để xử lý theo quy định. Nhà chức trách kêu gọi những người tham gia chặn cao tốc để đua xe sớm ra trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.