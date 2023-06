Lời khai cựu GĐ Bệnh viện Thủ Đức về số tiền hưởng lợi hơn 103 tỷ đồng

CQĐT xác định tổng số tiền mà vợ chồng bị can Nguyễn Minh Quân hưởng lợi đối với 27 gói thầu là 103,6 tỷ đồng. Trong vụ án, ông Quân giữ vai trò chủ mưu.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố ông Nguyễn Minh Quân (50 tuổi, cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, TP.HCM) và 7 bị can khác về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ án trên được CQĐT khởi tố cuối năm 2021. Sau thời gian điều tra, Bộ Công an cáo buộc ông Quân tuy không đứng tên pháp nhân, giám đốc các công ty, nhưng về bản chất bị can này là chủ thật sự và điều hành hoạt động của 4 công ty tham gia đấu thầu tại Bệnh viện TP Thủ Đức. Các công ty này gồm Nguyễn Tâm, Ngọc Đạo, Trung Dung và Thanh Vương SG.

Còn bị can Nguyễn Văn Lợi và các cá nhân đứng tên giám đốc những công ty nêu trên, song họ chỉ là người làm thuê do bị can Quân dựng lên. Mục đích để phục vụ việc kinh doanh thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế theo chỉ đạo của Quân.

Bị can Nguyễn Minh Quân (trái) và Nguyễn Văn Lợi. Ảnh: Bộ Công an.

Trong vụ án, ông Nguyễn Minh Quân bị cáo buộc chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi sử dụng pháp nhân các công ty trong nhóm để tham gia đấu thầu 27 gói thầu từ năm 2016 đến 2019. CQĐT xác định đây là hành vi thông thầu, gian lận trong đấu thầu, không đảm bảo minh bạch trong hoạt động đấu thầu.

Ông Quân đã dùng ảnh hưởng cá nhân để chỉ đạo, gây sức ép với các nhân viên dưới quyền, thành viên các tổ chấm thầu ký hợp thức hồ sơ thầu. Từ đó, Công ty Nguyễn Tâm và 3 doanh nghiệp còn lại do bị can Lợi quản lý được mặc định là đơn vị trúng thầu. Đây là hành vi bị cấm trong đấu thầu.

"Bị can Nguyễn Minh Quân thực hiện hành vi phạm tội với vai trò chủ mưu, cầm đầu. Nguyễn Minh Quân phải chịu trách nhiệm hình sự về hậu quả thiệt hại của 27 gói thầu với tổng số tiền trên 81 tỷ đồng ", kết luận điều tra nêu.

Ngoài nội dung trên, CQĐT cho rằng ông Quân còn phạm tội với động cơ vụ lợi. Theo điều tra, đối với khoản lợi nhuận từ việc trúng 27 gói thầu tại Bệnh viện Thủ Đức, sau khi trừ đi chi phí trả lương cho nhân viên và phí phục vụ hoạt động của nhóm các công ty, thì đều chuyển về cho ông Quân và vợ là bà Nguyễn Trần Ngọc Diễm.

Kết luận của CQĐT xác định tổng số tiền mà vợ chồng bị can Nguyễn Minh Quân hưởng lợi đối với 27 gói thầu là 103,6 tỷ đồng . Đây là tiền thu lợi bất chính, nên cần thu hồi. Quá trình điều tra, bị can chưa thành khẩn khai báo, đổ lỗi và đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới. CQĐT thấy cần xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe.

Bệnh viện TP Thủ Đức.

Trong khi đó, ông Quân khai ông Lợi "là chỗ tin tưởng", nên bị can chỉ đạo ông Lợi thành lập nhiều công ty, mục đích để tham gia đấu thầu mua bán thiết bị, vật tư y tế cung cấp cho Bệnh viện Thủ Đức.

Ông Quân nói động cơ chỉ định các công ty do ông Lợi thành lập trúng thầu, là do "sợ nếu để các đơn vị khác trúng thầu, thì không yên tâm về chất lượng máy móc, thiết bị". Toàn bộ tiền vốn kinh doanh của các công ty trên đều là tiền của ông Quân đưa cho Lợi quản lý, khi cần thanh toán hoặc mua tài sản, Quân chỉ đạo Lợi thanh toán hoặc đưa tiền mặt cho vợ chồng Quân.

Đối với cáo buộc hưởng lợi hơn 103 tỷ đồng , ông Quân trình bày đây là khoản do ông Lợi chuyển từ nguồn lợi nhuận của các công ty trúng thầu, trên cơ sở số tiền mà bệnh viện thanh toán cho 27 gói thầu. Ngoài ra, cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức phủ nhận cáo buộc ông là người chỉ đạo việc hợp thức hồ sơ, ấn định cho các công ty do Lợi quản lý được trúng thầu. Bị can cho rằng mình chỉ liên đới chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu.