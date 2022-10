Lời khai của thiếu niên chém chú họ vì 200.000 đồng

Công an Đắk Lắk đã nhanh chóng bắt giữ thiếu niên 16 tuổi chém chết chú họ chỉ vì không trả 200.000 đồng.

Ngày 19/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an TP Buôn Ma Thuột và Công an huyện Buôn Đôn bắt giữ thiếu niên Y Wiêt Kbuôr (16 tuổi, trú tại xã Ea Nuôl, Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) chém chết chú họ là ông Y Kiêm Byă (50 tuổi, trú tại xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột), sau hơn 10 giờ gây án.

Tại cơ quan công an, Y Wiêt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bước đầu, nghi can có lời khai nhận vào khoảng 16h ngày 15/10, ông Y Kiêm gọi Y Wiêt sang nhà để trả nợ số tiền 200.000 đồng.

Nghi can Y Wiêt Kbuôr cùng tang vật bị bắt giữ sau 10 giờ gây án.

Khi đi, Y Wiêt có cầm theo con dao dài khoảng 50 cm. Tại nhà ông Y Kiêm, cả 2 uống hết 4 lít rượu, lúc này ông Y Kiêm nói không trả 200.000 đồng cho Y Wiêt, nên cả 2 đánh nhau.

Sau đó, Y Wiêt cầm con dao chém liên tiếp vào người ông Y Kiêm khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Y Wiêt lấy chiếc xe máy và điện thoại của nạn nhân, rồi chạy xe máy vào chòi rẫy vắng ở xã Krông Ana (huyện Buôn Đôn) để trốn.

Trước đó, khoảng 13h ngày 17/10, cháu ruột của ông Y Kiêm đến rẫy của gia đình ở buôn Buôr (xã Hòa Xuân) cạnh rẫy của ông Y Kiêm để hái cà phê.

Tại đây, người cháu thấy cửa nhà khóa ngoài, nên nghĩ bác mình đi vắng. Tuy nhiên, sau đó người cháu nhìn qua khe cửa sổ, thì phát hiện ông Y Kiêm nằm sấp trên nền nhà với nhiều vết máu. Thấy vậy, người cháu hô hoán người thân và trình báo đến cơ quan công an.

Nhận được tin báo, công an nhanh chóng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Qua khám nghiệm, công an xác định trên người nạn nhân có khoảng 20 vết chém. Thi thể nạn nhân bắt đầu phân hủy, có thể nạn nhân đã tử vong từ vài ngày trước.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định đối tượng Y Wiêt, cháu họ của nạn nhân, là đối tượng có liên quan đến vụ án. Sau đó, hơn 100 CBCS được huy động, chia làm nhiều tổ công tác lần theo các dấu vết truy tìm hung thủ gây án.

Đến khoảng 1h ngày 18/10, tổ công tác đã bắt giữ được Y Wiêt tại chòi rẫy vắng ở xã Krông Ana.

Vụ việc đang được cơ quan tiếp tục điều tra, làm rõ.