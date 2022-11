Lời khai của người đánh nứt sọ chồng bà Pelosi

Hôm 28/10, nghi phạm David DePape nói với các sĩ quan và nhân viên y tế tại hiện trường rằng anh ta "phát ngán với những lời nói dối từ Washington, D.C.”, theo tài liệu được trình lên tòa án hôm 1/11.

“Tôi thực sự không muốn làm ông ấy (Paul Pelosi) bị thương, nhưng đây là một nhiệm vụ cảm tử. Tôi sẽ không đứng đây và không làm gì ngay cả khi tôi phải trả giá bằng mạng sống của mình", trích lời của nghi phạm DePape tại hiện trường hôm 28/10.

Bên cạnh đó, DePape bị cáo buộc có kế hoạch nhắm tới các mục tiêu khác, bao gồm một giáo sư địa phương, một số chính trị gia liên bang và tiểu bang nổi tiếng cùng các thành viên trong gia đình của họ, theo AP.

Luật sư San Francisco Brooke Jenkins nói rằng động cơ gây án của DePape “không thể rõ ràng hơn”, theo hồ sơ nộp lên tòa án hôm 1/11.

“Anh ta đột nhập vào nhà bà Pelosi với ý định bắt người đứng thứ hai trong hàng ngũ kế vị chức tổng thống Mỹ theo hiến pháp làm con tin và muốn hãm hại bà ấy. Khi biết bà Pelosi đi vắng, bị cáo tiếp tục nhiệm vụ của mình và tấn công ông Pelosi dẫn tới chấn thương nghiêm trọng", Jenkins cho biết.

Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ, David DePape đang phải đối mặt với các tội danh cấp liên bang, gồm một cáo buộc hành hung thân nhân của quan chức chính phủ Mỹ và một cáo buộc có ý định bắt cóc một quan chức chính phủ.

Trong một cuộc họp báo, bên cạnh các cáo buộc hành hung và có ý định bắt cóc, các công tố viên cho biết DePape còn phải đối mặt với các tội danh trộm cắp, đánh đập người già và đe dọa quan chức chính quyền.

Trong phiên xử hôm 1/11 tại Tòa Thượng thẩm San Francisco, nghi phạm David DePape phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến vụ tấn công. Thẩm phán Diane Northway đã ra lệnh giam giữ không bảo lãnh đối với DePape, theo Reuters.

Sau phiên điều trần, ông Adam Lipson - luật sư bào chữa cho DePape - cho biết sẽ dùng mọi biện pháp bảo vệ pháp lý.

“Chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về những gì đã xảy ra và xem xét sức khỏe tinh thần của ông DePape”, ông Lipson cho biết. Phiên xử tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 4/11.

Hôm 28/10, ông Paul Pelosi, chồng của bà Nancy Pelosi, đã bị một nghi phạm đột nhập tấn công tại nhà riêng ở bang California, Reuters dẫn tuyên bố từ văn phòng Chủ tịch Hạ viện Pelosi. Theo các quan chức, người đột nhập đã tấn công ông Paul Pelosi bằng một cái búa và khiến ông bị nứt hộp sọ.

Thời điểm tư gia bị đột nhập, bà Pelosi đang ở Washington chuẩn bị tham dự một buổi gây quỹ cùng Phó tổng thống Kamala Harris. Sau khi vụ việc xảy ra, bà Pelosi đã hủy bỏ kế hoạch dự sự kiện.

Theo South China Morning Post, một nguồn tin cho biết trước khi tấn công ông Paul Pelosi - chồng của bà Nancy Pelosi, nghi phạm đã liên tục truy hỏi ông vị trí của vị chủ tịch Hạ viện Mỹ.

Sau vụ việc, các nhà lập pháp Mỹ đã kêu gọi tăng cường sự bảo vệ cho gia đình của họ. Khi các mối đe dọa nhằm vào các chính trị gia Mỹ tăng mạnh trong vài năm qua, các nhà lập pháp lo ngại họ và gia đình có thể trở thành mục tiêu tiếp theo.

