Lời khai của nghi phạm đâm bảo vệ Thế giới Di động

Thiếu tiền, Chiến lên kế hoạch trộm tài sản tại cửa hàng Thế giới Di động ở Bắc Ninh. Trong lúc trộm, Chiến đâm bảo vệ khi bị phát hiện.

Ngày 9/12, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ Lê Anh Chiến (27 tuổi, ở TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Chiến là nghi phạm đâm nam nhân viên bảo vệ của cửa hàng Thế giới Di động (ở xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) để cướp tài sản vào đêm 7/12.

Tại cơ quan công an, Chiến khai do nợ nần, không có việc làm nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Chiến khi bị bắt. Ảnh: H.N.

Theo lời khai của Chiến, tối 7/12, nghi phạm lên kế hoạch đột nhập cửa hàng Thế giới Di động từ nhà bên cạnh. Chiến mang theo búa, dao, kìm và kéo.

Khi Chiến vào được trong cửa hàng, nghi phạm lấy nhiều điện thoại và cất vào ba lô. Trong khi Chiến trèo lên lại mái nhà để tẩu thoát thì nam nhân viên bảo vệ phát hiện.

Bảo vệ cửa hàng đã dùng ghế tấn công Chiến. Ngay lập tức, nghi phạm dùng dao đâm vào tay và đầu của nạn nhân.

Hiện trường vụ án. Ảnh: H.N.

Sau khi đâm gục nam bảo vệ, Chiến lấy dây trói chân tay, dùng băng dính dán miệng nạn nhân và tẩu thoát ra Bến xe Gia Lâm (Hà Nội). Tại đây, nghi phạm thay quần áo, bán điện thoại trộm được cho nhiều cửa hàng và người dân.

Nam bảo vệ được đưa đi cấp cứu vào sáng hôm sau (7/12) và hiện đã qua cơn nguy kịch.

Chiến khai không nhớ đã cướp được bao nhiêu điện thoại và bán lại được bao tiền. Tuy nhiên, theo công an, hơn 10 điện thoại trị giá gần 150 triệu đồng đã bị Chiến lấy khỏi cửa hàng.

Đến tối 8/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an huyện Quế Võ và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt được Chiến khi nghi phạm đang lang thang ở Hà Nội.