Lời khai của nghi phạm cướp 200 triệu ở chi nhánh Agribank

Sỹ khai do nợ tiền nên chuẩn bị súng bắn đạn bi rồi chọn lúc mưa to, xông vào chi nhánh ngân hàng cướp hơn 200 triệu đồng.

Chiều 3/11, Công an tỉnh Hòa Bình thông tin về vụ cướp tài sản xảy ra gần một tuần trước tại chi nhánh Agribank ở xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn.

Theo cảnh sát, khoảng 11h15 ngày 29/10, một người đàn ông mặc áo mưa, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm màu đỏ và cầm vật giống súng ngắn xông vào chi nhánh ngân hàng.

Anh ta đe dọa 2 nhân viên rồi cướp số tiền hơn 200 triệu đồng. Sau khi gây án, tên cướp lên xe máy đã che biển kiểm soát và tẩu thoát.

Nghi phạm Phạm Văn Sỹ. Ảnh: C.A.

Đánh giá vụ cướp đặc biệt nghiêm trọng, lần đầu tiên xảy ra ở địa phương nên đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, đã chỉ đạo các đơn vị cùng lực lượng thuộc Bộ Công an tung trinh sát tinh nhuệ để điều tra, truy bắt nghi can.

Sáng 1/11, cảnh sát tình nghi Phạm Văn Sỹ (43 tuổi) liên quan vụ án. Sau một ngày lần tìm dấu vết, đến khoảng 20h ngày 2/11, lực lượng phá án bắt giữ nghi phạm tại khu vực phố Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (cách hiện trường gần 120 km).

Theo Công an tỉnh Hòa Bình, Phạm Văn Sỹ khai bản thân nợ tiền nhiều người nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Ngày 27/10, anh ta chuẩn bị súng bắn đạn bi và các vật dụng khác trước khi gây án.

Hai ngày sau, Sỹ che biển số xe máy, chạy đến chi nhánh Agribank ở đường Lâm Hóa, xã Vũ Bình. Chờ lúc trời mưa to, Sỹ cầm vũ khí xông vào phòng giao dịch, cướp tiền.

Sau đó, Sỹ lên xe máy tẩu thoát theo hướng về trung tâm huyện Lạc Sơn rồi trốn đi Hà Nội. Khi Sỹ bị bắt, công an thu giữ gần 150 triệu đồng.

Công an tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục điều tra để làm rõ thêm hành vi của những người liên quan đến vụ cướp.