Lời khai của kẻ bạo hành con trai người tình ở Long An

Con trai 18 tháng tuổi của người tình thường xuyên khóc vào ban đêm khiến Ninh không ngủ được. Anh ta bực tức đánh bé trai nhiều lần dẫn đến tử vong.

Ngày 14/6, Công an huyện Bến Lức (Long An) ra quyết định khởi tố vụ án, bắt giam Nguyễn Thanh Ninh (30 tuổi) để điều tra tội Cố ý gây thương tích. Ninh là nghi can liên quan đến cái chết của bé trai tên P. (18 tuổi, con của người tình).

Tại cơ quan điều tra, Ninh khai quen chị L.D.T.H. (33 tuổi) qua mạng xã hội và biết người phụ nữ này đã ly dị chồng, đang sống với con trai tên P.

Ninh khai đánh con trai người tình vì bé hay khóc vào ban đêm. Ảnh: Công an Long An.

Gần 2 tháng trước, Ninh và chị H. nảy sinh tình cảm. Sau đó, H. bồng con trai đến sống với Ninh ở căn phòng trọ ở xã Mỹ Yên (huyện Bến Lức).

Trong thời gian chung sống, bé P. thường xuyên khóc vào ban đêm khiến Ninh không ngủ được, nên thường xuyên đánh cháu. Tối 31/5, Ninh tiếp tục đánh cháu P.

Thấy con bị thương nặng, H. đã đưa con đến Trung tâm y tế huyện Bến Lức cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, ngưng tim, ngưng thở.

Theo kết luận từ Trung tâm y tế huyện Bến Lức, bé P. được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở, trầy xước da vùng thái dương trái 5 cm.

Bé bị bầm xanh vùng trán trái, quanh mắt trái, má trái. Nạn nhân tử vong trước khi vào viện nghi do chấn thương.

Một số người sống chung dãy trọ xảy ra vụ án tại xã Mỹ Yên (huyện Bến Lức) cho biết H. bồng con đến sống với Ninh rất khép kín.

Bà Nguyễn Thị Liên (38 tuổi) cho biết có lúc cháu P. chạy chơi bên ngoài nghịch cát, Ninh kéo cháu bé vào phòng đánh, nhưng người mẹ không can ngăn.

“Cháu bị đánh nhiều lần, nhưng mọi người trong khu trọ không ai lên tiếng vì sợ Ninh gây sự”, bà Liên nói.