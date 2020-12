Lời khai của cặp vợ chồng đi cùng xe với bệnh nhân 1452

Vợ chồng anh C. khai ôtô của nhà xe Hiền Vân khi đến địa phận tỉnh Kiên Giang có 6 hành khách, 1 tài xế và 2 phụ lái.

Sáng 31/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho anh M.C.C. (23 tuổi) và vợ là N.T.M.H. (20 tuổi) ở khu phố 5, TP Hà Tiên. Hai người này là F1 của bệnh nhân 1452, đi trên xe khách biển số 68B - 008.05 của nhà xe Hiền Vân, chạy tuyến Bến Tre - Hà Tiên (Kiên Giang).

Trả lời Zing, chị H. cho biết một tuần trước, hai vợ chồng về quê ở Bến Tre. Ngày 24/12, họ đi xe 68B-008.05 để về Hà Tiên.

Đến trạm dừng chân Minh Phát 2 tại huyện Cái Bè (Tiền Giang), tài xế đón thêm 3 khách nhưng vợ chồng chị H. không biết trong đó có bệnh nhân 1452 (xuống xe ở huyện Lai Vung, Đồng Tháp).

Lực lượng chức năng ở Hà Tiên (Kiên Giang) đóng chốt ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép. Ảnh: Phương Vũ.

"Trên xe hôm đó không có nhiều khách lắm. Về đến Kiên Giang còn 9 người trên xe, gồm vợ chồng tôi, 2 phụ xe, 1 tài xế và một số hành khách. Sau khi dừng ở Hòn Đất thì một người phụ nữ xuống xe, trên xe còn chở 8 người, chạy thẳng đến Bến xe Hà Tiên”, chị H. nhớ lại.

Anh C. cũng khẳng định sau khi một phụ nữ khoảng 40 tuổi xuống huyện Hòn Đất, trên xe còn 8 người.

"Lúc đó xe còn có vài người nên tôi nhớ rất rõ. Hai phụ xe, một tài xế và vợ chồng tôi là 5 người. Phía sau còn 3 người khách, xe dừng tại cây xăng trước Bến xe Hà Tiên. Từ hôm đó đến nay vợ tôi không đi đâu nhiều, tôi chỉ đi biển mỗi ngày. Chúng tôi không biết đi chung xe với bệnh nhân mắc Covid-19, cho đến tối hôm qua công an đến nhà”, anh C. chia sẻ.

Theo anh C., sức khỏe hai vợ chồng bình thường. Khi công an đến nhà thông báo có liên quan đến bệnh nhân 1452, anh C. và chị H. đồng ý đi cách ly ngay trong đêm để đảm bảo an toàn cho người thân và cộng đồng.

Mặc dù vợ chồng anh C. khai báo khi xe 68B-008.05 về đến Kiên Giang chở theo 9 người nhưng Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang Hà Văn Phúc nói chỉ có 7.

Lực lượng quân sự hỏi thăm sức khỏe người dân được cách ly tại TP Hà Tiên, Kiên Giang. Ảnh: Phương Vũ.

“Lời khai của 2 vợ chồng có thể không chính xác. Chúng tôi truy vết được 7 người là F1 của bệnh nhân 1452, đã đưa đi cách ly hết. Cùng với đó có 85 F2 đang được cách ly tại nhà”, ông Phúc nói.

Theo thông tin dịch tễ, ngày 24/12, tài xế tên Bính cho xe khách khởi hành từ Bến Tre. Trên xe có 12 người, gồm 10 hành khách, tài xế và phụ lái.

Đến trạm dừng chân Minh Phát 2 tại huyện Cái Bè (Tiền Giang), tài xế Bính đón thêm 3 khách, trong đó có bệnh nhân 1452. Đến huyện Lai Vung (Đồng Tháp), bệnh nhân 1452 xuống xe.

Tài xế Bính (đang được cách ly tại Bến Tre) khai với cơ quan chức năng khi ôtô đến huyện Hòn Đất lúc 13h ngày 24/12, có một phụ nữ khoảng 40 tuổi xuống xe tại cầu vượt thị trấn Hòn Đất. Ba người còn lại trên xe lần lượt xuống tại huyện An Minh, Tân Hiệp và TP Hà Tiên.

Sau khi UBND huyện Hòn Đất phát thông báo truy tìm F1, đến tối 29/12 ngành y tế tìm được người phụ nữ xuống xe tại thị trấn Hòn Đất. Hai người khác ở An Minh và Tân Hiệp cũng được tìm thấy trong đêm 29/12.

Đến tối 30/12, công an kết hợp với tổ dân phố ở các phường của TP Hà Tiên và tìm được nhà của vợ chồng anh C., chị H.