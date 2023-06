Lời khai chi 2,6 tỷ đồng cho ông Nguyễn Đức Chung trong vụ án cây xanh

Bị can Vũ Kiên Trung khai đưa cho cựu chủ tịch Hà Nội vào dịp lễ, Tết tổng cộng 2,6 tỷ đồng. Còn Bùi Văn Mận khai trồng cây cho người thân của ông Chung với chi phí trên 2 tỷ đồng.

Ngày 13/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận bổ sung, tiếp tục đề nghị truy tố cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung liên quan vụ án nâng khống giá cây xanh ở thành phố này.

CQĐT giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố ông Chung về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 14 bị can còn lại bị đề nghị truy tố các tội: Buôn lậu; Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong kết luận điều tra bổ sung, một nội dung được CQĐT kết luận là việc đấu tranh, làm rõ động cơ vụ lợi của ông Chung đối với lời khai của Vũ Kiên Trung (Chủ tịch Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội). Ông Kiên Trung khai đã đưa tiền cho ông Chung vào các dịp lễ, Tết với tổng cộng 2,6 tỷ đồng .

Ông Nguyễn Đức Chung đang chấp hành hình phạt 12 năm tù.

Ngoài ra, Bùi Văn Mận (Giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh) khai đã mua và thực hiện trồng cây cho người thân của ông Nguyễn Đức Chung với tổng chi phí 2,08 tỷ đồng .

Theo CQĐT, bị can Kiên khai vào các dịp lễ, Tết từ năm 2016 đến 2018, ông ta nhiều lần đưa tổng số tiền 2,6 tỷ đồng để cảm ơn cựu chủ tịch Hà Nội đã tạo điều kiện, chỉ đạo các sở, ngành đặt hàng Công ty Cây xanh.

Bị can Bùi Văn Mận khai khi thực hiện các hợp đồng trồng cây xanh ở Hà Nội, với Ban Duy tu thuộc Sở Xây dựng TP, năm 2018, Mận đã thiết kế, trồng một số loại cây tại Trường mầm non Yên Khê. Mục đích để ông Chung dùng tư cách cá nhân tài trợ xây dựng, với tổng trị giá trên một tỷ đồng.

Ông Mận còn trồng nhiều loại cây cho nhà bố, mẹ của ông Chung ở Phú Thọ, với trị giá gần 140 triệu đồng; trồng cây tại nhà thờ người thân của ông Chung ở Hải Dương với số tiền 240 triệu đồng. Bị can khai toàn bộ nguồn tiền có từ việc nâng khống giá cây, được Mận và Loan hạch toán, đối chiếu trong sổ sách kế toán.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Chung nói bản thân không nhận bất kỳ khoản tiền nào từ Vũ Kiên Trung. Đối với việc Bùi Văn Mận khai trồng cây tại trường học ở Phú Thọ, ông Chung cho rằng đó là do các cựu học sinh của trường tài trợ, ủng hộ.

Còn việc bị can Mận trồng cây tại nhà bố, mẹ đẻ của ông Chung ở Phú Thọ, là do quá trình trồng cây tại trường học gần nhà, Mận gạ gẫm bố, mẹ ông Chung để trồng cây. Sau đó, người nhà đã trả tiền cho Mận. Mận trồng cây tại Hải Dương, theo ông Chung, cũng do người tên Phi cùng Mận trồng, sau đó Phi đã thanh toán tiền cho Mận.

Hơn 10.000 cây xanh nhập lậu.

Quá trình điều tra bổ sung, CQĐT xác minh tại những địa điểm nêu trên, xác định có người đến trồng cây tại các nơi này, phù hợp với lời khai của Bùi Văn Mận về việc trồng cây cho ông Nguyễn Đức Chung.

Ngoài ra, CQĐT Bộ Công an đã tiến hành đối chất giữa các bị can Nguyễn Đức Chung với Vũ Kiên Trung và Bùi Văn Mận. Kết quả đối chất cho thấy họ giữ nguyên lời khai.

Đây là vụ án thứ 4 khiến ông Nguyễn Đức Chung vướng lao lý. Trước đó, cựu chủ tịch Hà Nội liên quan đến 3 vụ án hình sự. Sau phiên tòa phúc thẩm vụ sai phạm về đấu thầu liên quan Công ty Nhật Cường hôm 13/7/2022, ông Chung phải chấp hành tổng hình phạt 12 năm tù.