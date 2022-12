Lợi ích sức khỏe từ loại trà yêu thích của Messi

Trà thảo mộc yerba mate yêu thích của Messi có tác dụng như phương thuốc xoa dịu các cơn đau đầu, mệt mỏi và kiểm soát cân nặng.

Loại trà yêu thích của Messi cũng có thể giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Ảnh: SGE.

Theo Eat This Not That, nếu bạn đang tìm kiếm một loại đồ uống tốt cho sức khỏe, giàu năng lượng và khả năng chữa bệnh tự nhiên, không đâu khác ngoài trà thảo mộc yerba mate yêu thích của Lionel Messi.

Theo báo cáo của Gulf Today, đội tuyển Argentina đã mang theo khoảng 500 kg loại trà thảo mộc này đến World Cup.

Theo WebMD, loại trà thảo dược này là thức uống phổ biến ở Argentina, Uruguay, Brazil và các quốc gia khác ở Nam Mỹ - nơi nó được trồng. Cách truyền thống để pha trà yerba mate là đổ nó vào một cái bầu rỗng và sử dụng ống hút đã lọc. Bạn cũng có thể đổ nó lên đá và thưởng thức.

Nhiều người uống yerba mate vì đặc tính tăng cường năng lượng của nó do loại trà này có hàm lượng caffeine rất cao. Đó là một nguồn cung cấp vitamin C, magie, chất chống oxy hóa và kẽm.

Theo WebMD, thức uống này có tác dụng như một phương thuốc xoa dịu các cơn đau đầu mạn tính, trầm cảm, mệt mỏi và kiểm soát cân nặng. Nó cũng có thể khiến bạn cảm thấy tỉnh táo hơn, tương tự cà phê.

Loại trà thảo dược này chứa chất chống oxy hóa có thể bảo vệ bạn khỏi các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh gan và một số dạng ung thư, theo báo cáo của WebMD. Một nghiên cứu cho biết nó cũng có thể ngăn ngừa bệnh tiểu đường.

Trà thảo mộc yêu thích của Messi không dễ uống vì có vị rất đắng. Ảnh: Shutterstock.

Nếu đang muốn giảm cân, bạn có thể rót cho mình một cốc yerba mate ấm vì thức uống này có thể thúc đẩy quá trình oxy hóa chất béo và giúp bạn no lâu.

Theo một nghiên cứu được công bố trên BMC Complementary Medicine and Therapies, một nhóm người uống trà trong 12 tuần đã giảm được khối lượng mỡ trong cơ thể. Tỷ lệ eo, hông của họ cũng giảm đáng kể.

Trước khi uống trà yerba mate, bạn nên kiểm tra với chuyên gia sức khỏe để xem bản thân có phù hợp với loại trà này hay không.