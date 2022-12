Lợi ích của sữa tươi nguyên chất trong giai đoạn đầu đời của trẻ

Là sản phẩm tự nhiên, có sẵn yếu tố cân bằng về hàm lượng chất dinh dưỡng, sữa tươi nguyên chất dễ hấp thu, phù hợp với sự phát triển của trẻ từ 2 tuổi.

Nhiều năm công tác trong ngành dinh dưỡng, bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Thị Ngọc Diệp, Phó chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam - nguyên Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM, nhận thấy khi trẻ đã ăn được nhiều loại thực phẩm, một số gia đình cắt sữa ra khỏi thực đơn hàng ngày. Bậc cha mẹ nghĩ rằng trẻ đã lớn, ăn được đủ chất nên không cần sữa nữa. Chuyên gia đánh giá quan niệm này sai lầm vì sữa là một trong 6 nhóm thực phẩm cần thiết phải được cung cấp hàng ngày cho mọi lứa tuổi.

“Trẻ em dưới 2 tuổi được nuôi bằng sữa mẹ. Sau đó, trẻ vẫn cần sử dụng sữa hàng ngày. Duy trì thói quen uống sữa mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe", bà cho biết.

Chế độ dinh dưỡng

Theo bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển trí tuệ và thể chất của trẻ. Một chế độ dinh dưỡng hợp lý cần cung cấp đủ nhu cầu khuyến nghị về năng lượng, chất đạm, chất béo, chất bột đường, vitamin, chất khoáng và chất xơ.

Hàng ngày, trẻ cần ăn đủ 6 nhóm thực phẩm gồm nhóm gạo và ngũ cốc cung cấp chất bột đường; thịt, cá và thủy sản, trứng, các loại đậu, hạt để cung cấp chất đạm; dầu ăn và các hạt có dầu để cung cấp chất béo; nhóm rau và trái cây để có chất xơ, vitamin và khoáng chất; sữa và chế phẩm từ sữa.

“Sữa tươi nguyên chất được coi là thực phẩm mang giá trị dinh dưỡng cao. Thành phần sữa có đủ chất đạm, béo, bột đường, nhiều vitamin, chất khoáng giá trị sinh học cao, dễ hấp thu, tiêu hóa, cần thiết cho sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ", bác sĩ nhấn mạnh.

Bác sĩ khuyến nghị giai đoạn từ 2 tuổi trở lên, trẻ có thể chuyển sang sử dụng sữa tươi nguyên chất từ bò. Sản phẩm này có sẵn yếu tố cân bằng dưỡng chất tự nhiên, hài hòa về hàm lượng, tỷ lệ các chất dinh dưỡng nên đảm bảo cho điều kiện hấp thu dinh dưỡng, an toàn và phù hợp với sinh lý của trẻ.

Ví dụ, 100 ml sản phẩm sữa tươi nguyên chất nhập khẩu từ Australia và New Zealand cung cấp 62 kcalo, 3,5 gram đạm, 3,5 gram chất béo, đường lactose… Sữa tươi nguyên chất cũng là nguồn cung cấp nhiều loại vitamin A, D, nhóm B và chất khoáng như canxi, phốt pho, magie, sắt, kẽm… quan trọng cho phát triển chiều cao, cân nặng, sức đề kháng. Chất đạm trong sữa tươi nguyên chất quý vì có đủ axit amin thiết yếu, thành phần axit amin cân đối và độ đồng hóa cao.

Sữa tươi nguyên chất phù hợp cho nhu cầu của trẻ trong những năm đầu đời. Ảnh: Shutterstock.

Tỷ lệ canxi và phốt pho trong sữa tươi nguyên chất là 1,5-2:1 giúp tăng cường hấp thu canxi, đồng thời bảo vệ thận, giúp răng, xương chắc khỏe, cân bằng pH máu và phát triển chiều cao.

So với sử dụng canxi bổ sung, canxi hữu cơ gắn với axit amin trong sữa tươi nguyên chất có độ hấp thu tốt hơn. Ngoài ra, đường lactose trong sữa là loại đường đôi nên an toàn, phù hợp với hệ tiêu hóa đang trong giai đoạn hoàn thiện của trẻ.

Lựa chọn dòng sữa chất lượng

Chuyên gia cũng lưu ý, cha mẹ cần quan tâm đến hàm lượng dưỡng chất trong sản phẩm sữa, nhất là giai đoạn các bé đang tăng trưởng nhanh về thể chất, não bộ. Hàm lượng chất dinh dưỡng trong sữa phụ thuộc nhiều vào yếu tố như thổ nhưỡng, môi trường, giống bò, điều kiện canh tác, thức ăn, tiêu chuẩn chất lượng, giám sát chất lượng của nhà sản xuất…

Được thiên nhiên ưu đãi nhiệt độ, khí hậu, phù hợp cho đàn bò sữa sinh trưởng, phát triển, Australia và New Zealand được ví như “thiên đường sữa”. Đến nay, sữa tươi nguyên chất nhập khẩu từ 2 quốc gia này vẫn thuộc top đầu về chất lượng. Theo nghiên cứu của Đại học Minnesota (Mỹ), cách thức chăn thả tự nhiên, sử dụng cỏ tươi thay vì nhốt trong chuồng trại và cho ăn cỏ khô giúp bò tạo ra sữa có hàm lượng axit béo omega-3, beta carotenes (tiền chất vitamin A) và linoleic acid dồi dào bên cạnh hàm lượng canxi, protein tự nhiên trong sữa bò.

Với sữa tươi, nguồn gốc xuất xứ đóng vai trò quan trọng tới chất lượng sản phẩm. Ảnh: Shutterstock.

Khi trẻ mới chuyển sang uống sữa tươi nguyên chất, bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp khuyến cáo cha mẹ nên để con làm quen từ từ, bắt đầu bằng một đơn vị sữa bò tươi nguyên chất rồi chuyển sang sử dụng hoàn toàn sữa tươi nguyên chất. "Mỗi ngày, trẻ từ 2 đến 5 tuổi cần ăn 3 bữa chính và 3 bữa phụ. Trẻ phải dùng tối thiểu 2 lần sữa với số lượng phù hợp lứa tuổi", chuyên gia dinh dưỡng cho biết.