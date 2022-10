Lợi ích của đi bộ hàng ngày

Đi bộ là cách để giữ cho máu lưu thông, giải thoát những năng lượng tiêu cực và kéo căng cơ bắp của chúng ta.

Đi bộ là cách đơn giản nhất để nâng cao thể lực. Ảnh: Health.

Theo Eat This Not That, một trong những cách tốt nhất để cải thiện thể lực tổng thể và đạt được sức khỏe tốt từ tuổi 50 là đi bộ.

Hình thức hoạt động thể chất có tác động nhẹ, chịu được trọng lượng này là điều bạn có thể làm mọi lúc mọi nơi. Những gì bạn cần để bắt đầu là đôi giày thể thao vừa vặn và một chai nước để bổ sung nước trong khi đi bộ.

Đi bộ nhanh 30 phút mỗi ngày có lợi cho sức khỏe. Bạn càng dành nhiều thời gian đi bộ, sức khỏe tổng thể của bạn sẽ càng tốt hơn.

Theo Better Health Channel, một số lợi ích của đi bộ bao gồm giảm mỡ trong cơ thể, tăng cường cân bằng, xương, cơ bắp chắc khỏe hơn, giảm nguy cơ bị đột quỵ và bệnh tim, đồng thời tăng cường sức bền, sức khỏe tim mạch của bạn.

Đi bộ không chỉ là một liều thuốc giảm căng thẳng đặc biệt mà còn rất tốt cho các khớp xương của bạn, theo báo cáo của Shape. Đó có thể là hoạt động xã hội, luôn là món quà vững chắc cho việc chăm sóc bản thân.

Nhà trị liệu tâm lý Courtney Glashow, người sáng lập Anchor Therapy LLC, giải thích: “Đi bộ có thể làm giảm mức độ căng thẳng của bạn bằng cách giúp bạn thoát khỏi những tác nhân gây căng thẳng hàng ngày và để bạn trở nên tỉnh táo hơn”.

Bạn càng thực hiện nhiều bước, sức khỏe tổng thể của bạn sẽ càng tốt hơn. Một nghiên cứu được thực hiện trên những phụ nữ không hoạt động cho thấy việc tập thể dục tối thiểu 75 phút mỗi tuần đã tăng cường đáng kể mức độ thể chất cho mỗi người tham gia, so với những người không tập thể dục.

Một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Health Promotion Perspectives cho thấy rằng đi bộ nhanh trong 10 phút thậm chí còn giúp tinh thần bạn phấn chấn hơn.

Theo Sharon Gam, nhà sinh lý học thể dục và huấn luyện viên sức khỏe, thể hình, cơ chân ở phía trước của bạn thực hiện hầu hết công việc khi bạn đi bộ lên dốc và cơ bắp chân hoạt động khi bạn đi bộ xuống dốc. Việc xây dựng sức mạnh và độ bền của chân thường giúp cho việc thực hiện các hoạt động hàng ngày trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Tập luyện để tăng cường sức mạnh cho đôi chân của bạn bằng cách đi bộ để giảm nguy cơ mắc các tình trạng sức khỏe bị tổn hại, nâng cao khả năng sống một lối sống độc lập, tự tin hơn cho đến tuổi 50 và hơn thế nữa.