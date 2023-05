Lời hứa của Casemiro với MU thành hiện thực

Casemiro góp công lớn trong hành trình giúp MU giành vé dự Champions League 2023/24.

"Nói với MU, tôi sẽ sửa sai cho họ", Casemiro chia sẻ với người đại diện sau khi chứng kiến MU thua 0-4 trước Brentford ở vòng 2 Premier League hồi tháng 8/2022. Thất bại thảm họa này khiến "Quỷ đỏ" phải tăng tốc và ký hợp đồng với tiền vệ người Brazil. Việc Casemiro cập bến sân Old Trafford tạo ra tiền đề quan trọng để MU vô địch League Cup, giành vé dự Champions League 2023/24 và đứng trước cơ hội đăng quang ở FA Cup.

Casemiro là bản hợp đồng thành công của MU. Ảnh: Reuters.

Casemiro nâng tầm MU

Rạng sáng 26/5 (giờ Hà Nội), MU thắng đậm Chelsea trên sân nhà và chắc suất trong top 4 Premier League. Casemiro chính là ngôi sao sáng nhất. Anh đánh đầu mở tỷ số sau cú sút phạt của Christian Eriksen ở phút thứ 6, trong khi mở đường bóng thuận lợi cho Jadon Sancho và Anthony Martial phối hợp sút tung lưới Kepa ở phút bù giờ cuối hiệp một.

Hôm 20/5, tiền vệ người Brazil cũng ghi bàn duy nhất giúp "Quỷ đỏ" thắng Bournemouth trên sân khách. 3 điểm quan trọng lúc đó giúp MU tiến sát đến vé dự Champions League và không cho Liverpool cơ hội vượt mặt.

Sự hoài nghi về việc chi hơn 60 triệu bảng cho một cầu thủ 30 tuổi của MU đã bị xóa tan. HLV Erik ten Hag đã đúng khi nhận định về một cầu thủ có cá tính, tố chất thủ lĩnh và sẵn sàng nhận trách nhiệm khi cần thiết như cựu sao Real Madrid.

Casemiro cùng Lisandro Martinez trở thành hai hạt nhân quan trọng giúp MU cải thiện khả năng phòng ngự và chuyển sang tổ chức lên bóng từ tuyến dưới ở mùa 2022/23. Trước trận gặp Chelsea, MU là đội nhận bàn thua ít thứ 3 tại Premier League, sau Man City (31) và Newcastle (32). "Quỷ đỏ" cũng nhận số cú sút trung bình trong 90 phút ít hơn mùa trước (12,7 so với 13,4 cú sút).

Mikael Silvestre, cựu hậu vệ MU, thừa nhận: "Ở những tình huống một đấu một, các cầu thủ phòng ngự của MU trông cứng cỏi và quyết liệt hơn trước đây". Thống kê chỉ ra nhận định của cựu trung vệ người Pháp là đúng. Cầu thủ MU thực hiện trung bình nhiều pha tắc bóng mỗi trận mùa này hơn mùa trước (17,2 so với 15,4 pha tắc bóng). MU cũng phạm lỗi nhiều hơn trước đây (10,4 so với 11,1 lần mỗi trận). Điều này được lý giải là vì "Quỷ đỏ" chơi chủ động và kiểm soát bóng mỗi trận nhiều hơn trước đây (54,2% so với 52,1%).

Guardian chỉ ra MU là đội bóng hoàn toàn khác khi có Casemiro. Khi tiền vệ người Brazil có mặt trên sân, MU chỉ nhận 0,91 bàn thua mỗi trận tại Premier League. Con số này tăng lên 1,5 lần/trận khi anh vắng mặt. Danh hiệu Găng tay vàng Premier League mùa này của David de Gea có công lớn của cựu sao Real.

"Đây là một bản hợp đồng tốt", HLV Ten Hag phát biểu sau trận thắng Chelsea. "Cậu ấy thích nghi rất nhanh tại Premier League. Khi Casemiro vắng mặt, thế trận của chúng tôi rất khác. Đó cũng là lúc chúng ta thấy được tầm quan trọng của cậu ấy".

Casemiro quá quan trọng trong đội hình MU. Ảnh: Reuters.

Casemiro cần thêm sự hỗ trợ

Tiền vệ người Brazil hoàn thành nhiệm vụ giúp MU giành vé dự Champions League mùa tới. "Quỷ đỏ" thắng 40 trận trên mọi đấu trường, đồng thời sở hữu chuỗi 29 trận bất bại tại Old Trafford. Casemiro cùng đồng đội biến Old Trafford thành pháo đài vững chãi và khiến tất cả đội trong nhóm "Big Six" phải ôm hận.

Chức vô địch League Cup, một suất trong top 4 và cơ hội lên ngôi tại FA Cup là điều nhiều người hâm mộ MU kỳ vọng ở mùa giải này. Phần đầu tiên trong quá trình tái thiết MU của Ten Hag đã được hoàn thành. Nhưng đừng quên cả Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer cũng đều có khởi đầu ấn tượng tại sân Old Trafford trước khi mất phương hướng ở mùa giải kế tiếp.

MU cần thêm những ngôi sao như Casemiro. Đội hình "Quỷ đỏ" hiện tại thiếu chiều sâu và cần cuộc cách mạng toàn diện. Adrien Rabiot, Declan Rice hay Palhinha được nhắm đến để tăng chất lượng hàng tiền vệ MU. Đến lúc Ten Hag và cộng sự tiếp tục phải thể hiện tài nhìn người ở kỳ chuyển nhượng hè này.

"Bạn phải có tiền và cũng phải chi tiêu một cách thông minh mới mong cạnh tranh được. Ngoài ra, bạn cũng cần một chiến lược hợp lý để chi tiêu. Nếu không, tiền bạc sẽ chẳng thể giúp cho đội bóng của bạn tốt hơn", HLV Ten Hag nói hôm 25/5.

Kế hoạch chuyển nhượng của MU ở hè này còn dang dở bởi sự chậm chạp trong việc đổi chủ. Nhưng khi đội ngũ thượng tầng trở nên ổn định, "Quỷ đỏ" cần có lựa chọn quyết đoán và tàn nhẫn để cải tổ triệt để đội bóng.