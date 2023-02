Lợi, hại khi đưa 'boomerang employee' trở về công ty

Boomerang employee hiểu rõ về công việc và văn hóa công ty nhưng các nhà quản lý cũng phải cân nhắc, tránh để những nhân viên đó rời đi một lần nữa.

Boomerang employee /ˈbuː.mə.ræŋ ɪmˈplɔɪ.iː/ (danh từ): Nhân viên nghỉ việc rồi quay lại làm; nhân viên boomerang

Định nghĩa:

Boomerang employee là nhân viên đã rời công ty nhưng sau đó quay lại để làm việc cho công ty đó một lần nữa.

Theo PGS Anthony Klotz, người dự đoán và đặt tên cho hiện tượng đại từ chức (Great Resignation), boomerang employee sẽ là xu hướng tuyển dụng mới sau khi làn sóng đại từ chức giảm nhiệt. Những nhân viên rời công ty, sau đó quay lại được đánh giá là nhóm ứng viên tiềm năng giúp các công ty lấp đầy những vị trí còn trống.

Đối với các nhà quản lý và lãnh đạo, các nhân viên boomerang giúp họ có một cái nhìn rõ nét hơn về lý do nhân viên rời đi và điều gì mang họ trở lại công ty. Các nhân viên này cũng mang lại những ưu điểm và nhược điểm rõ rệt.

Về mặt ưu điểm, nhân viên boomerang đã biết rõ về văn hóa công ty và hiểu những kỳ vọng mà người sử dụng lao động đặt ra. Do đó, họ sẽ không mất thời gian thích nghi, học việc mà có thể bắt tay vào công việc ngay khi mới trở về công ty. Ông Paul Rubenstein, Giám đốc nhân sự tại Visier, tin rằng những nhân viên trở lại công ty có xu hướng thăng tiến nhanh hơn nhiều so với nhân viên mới.

Karin Borchert, Giám đốc điều hành của Modern Hire, cũng khẳng định những hiểu biết của nhân viên boomerang mang lại lợi thế rõ ràng hơn so với những nhân viên mới tuyển dụng. Các nhân viên này cũng có thể đưa ra góc nhìn mới mẻ về bản thân và tổ chức dù đã có một thời gian nghỉ việc.

Tuy nhiên, một nhược điểm khi tuyển dụng nhân viên boomerang là các công ty sẽ phải cân nhắc về lý do ngày trước nhân viên nghỉ việc, liệu lịch sử có lặp lại khiến nhân viên đó rời đi hay không, liệu nhân viên có xác định rõ ràng kế hoạch, lộ trình của mình khi trở về hay không.

Ngoài ra, nếu nhân viên boomerang trở lại công ty khi nội bộ nhân sự, nhóm làm việc đang có sự thay đổi, công ty cũng cần cân nhắc liệu nhân viên có thực sự hòa hợp với nhóm làm việc mới hay không, liệu khi họ trở về, có vấn đề nào phát sinh khiến họ nghỉ việc lần nữa hay không.

Ứng dụng của boomerang employee trong tiếng Anh:

- Interviews for boomerang employees are different than those you would have with brand-new candidates.

Dịch: Phỏng vấn nhân viên boomerang khác với việc phỏng vấn những ứng viên hoàn toàn mới.

- High-performing boomerang employees can bring beneficial skills, experience, and enthusiasm to an organization.

Dịch: Những nhân viên boomerang làm việc hiệu quả có thể mang lại những kỹ năng, kinh nghiệm và sự nhiệt huyết có ích cho tổ chức.